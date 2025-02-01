抓行車超速 金山安裝33攝影機、3月前啟用

33高清測速攝影機的安裝位置示意圖。（舊金山交通局提供）

為降低車速並提升道路安全，舊金山 市府正加緊推動安裝33個超速監測攝影機，計畫3月前正式啟用。舊金山市交通管理局（SFMTA）近日展開宣導行動，提醒駕駛注意攝影機設置地點，並鼓勵市民提前減速，避免違規罰單。

攝影機將部署於高風險路段。SFMTA表示，這些攝影機主要安裝在車禍與超速問題較嚴重的路段，以改善道路安全狀況。地點的選定基於數據分析，並與市府的「願景零目標」（Vision Zero）計畫保持一致，旨在消除交通事故造成的死亡與重傷。

交通局發言人回應指出，安裝超速攝影機的目標是改變駕駛行為，而不是開罰單，這些攝影機的存在將提醒駕駛減速，從而減少事故發生。

根據數據顯示，超速是舊金山交通事故致死的主要原因之一。2024年舊金山約有一半的致命車禍與車輛超速有關。當局希望透過這些監測設備，對駕駛者形成有效的震懾，減少事故發生。

新措施獲得部分市民支持，但也引發部分駕駛者擔憂。

支持者認為，攝影機能有效降低車禍風險，讓行人和騎自行車者感到更安全。華埠 居民陳女士表示，每天帶孩子走路上學，看到有些車子開得太快，真的很擔心，有了交通攝影機，希望駕駛者會更小心，讓街道更加安全。

也有駕駛者對此政策表示擔憂，認為監測系統可能過度執法，或導致誤罰情況發生。日落區居民劉冠峰表示，「我不是反對提升安全，但政府應確保這些攝影機不會變成自動開罰機器。我擔心有些情況下，比如剛剛超過限速一點點，也會收到罰單。」

據了解這批新攝影機將於3月全面投入運作，屆時開始自動偵測並記錄超速車輛。違規駕駛者將收到郵寄罰單，罰款金額將根據超速程度計算。

SFMTA強調，攝影機將安裝清楚的告示牌，以提醒駕駛者減速，而非刻意製造罰單收入。「這是一項關於公共安全的措施，而非財政計畫。」