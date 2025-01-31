基於個人原因 林文傑辭去金山亞太裔社區與新聞聯絡官

林文傑(左)已辭去舊金山市府亞太裔社區與新聞聯絡官。（記者王子涵／攝影）

舊金山 新任市長羅偉 （Daniel Lurie）即將度過上任後的首月，多位其競選團隊的成員也在市府中獲得關鍵任命。而由本報獲取的信息得知，剛剛被市長羅偉任命的亞太裔社區與新聞聯絡官（AAPI Community & Press Liaison）林文傑（Kit Lam），已向市長辦公室遞交辭呈。

林文傑已於本周(28日)二正式辭去市府的公職。他向本報發送的一條聲明稱：「基於個人原因，我將不再擔任亞太裔社區與新聞聯絡官一職。但我仍將全心全意支持羅偉市長，和他期望舊金山更安全、更可負擔的願景。」

在本報的專訪中，林文傑並未透露具體原因。但他表示，自己仍將以舊金山市民的身分支持現任市長辦公室的活動，尤其是那些對舊金山居民福祉、華人社區福祉有利的活動。其中包括29日羅偉市長提出的「芬太尼緊急法案」得到市議會的通過，林文傑支持了市府門前的遊行活動。

過去的四年，林文傑成為領導舊金山華人政治運動的關鍵人物。他主要參與2022年教委罷免、殷嘉立競選第四區市議員、羅偉市長競選，且均告成功。

林文傑出生於香港，在美國完成大學和碩士學業後選擇返回香港，加入專門打擊政府貪腐行為的廉政公署（ICAC）。林文傑在ICAC工作了四年，專注於警隊貪腐、旅遊保險詐騙等領域的調查。

2006年林文傑移居舊金山，在舊金山聯合學區 工作了近13年，負責調查學生入學地址的真實性，以防止學生家庭通過偽造地址，濫用舊金山的教育資源。七年的調查工作為學區節省了近300萬元。

林文傑正式走入公眾的視野，是領導了2022年舊金山學委罷免運動。首次投身政治運動的初衷就是為了讓自己的一對子女，獲得更好的學校教育。這場由草根發起的政治運動引發全美的關注。

林文傑在幫助殷嘉立成功進入市議員辦公室後，曾短暫在市府工作，內容包括日落區夜市、小商業發展、清潔遊民營地等工作。但當時他很快也做出退出的選擇。

在幫助羅偉競選期間，他曾諫言將羅偉更改曾用名「羅瑞德」，因為在粵語發音時，與「衰得」音近，有不好的含義。林文傑的貢獻也成為羅偉獲得關鍵華裔社區支持的原因之一。

在談及未來的計畫時，林文傑透露自己只是短暫離開，未來仍將會幫助華人發聲、為舊金山服務。