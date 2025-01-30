舊金山泛美金字塔翻新 吸引租戶入駐

豪華的舊金山泛美金字塔大廈即將從舊金山市中心的辦公室吸引來新的租戶。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，當紐約開發商施沃（Michael Shvo）和他的合作夥伴在疫情 期間買下舊金山標誌性建築泛美金字塔（Transamerica Pyramid），並著手對其進行大規模翻新時，許多人懷疑他在豪華商業地產上投下的10億美元賭注是否會得到回報。

如今，答案似乎是肯定的：多位房地產 市場業內人士向紀事報證實，施沃煥然一新的地標性建築，已將全球律師事務所Morgan Lewis從市中心另一座著名的辦公大樓吸引了過來，該事務所在那裡駐紮有20多年。

市場內部人士稱，Morgan Lewis即將簽訂一份租約，租下Montgomery街600號48層塔樓的七層，面積近13萬平方呎。

施沃的公司SHVO與Deutsche Finance America和以 Bayerische Versorgungskammer 為首的一批歐洲投資 者合作，於2020年以6億5000萬美元的價格購買了這座金字塔。

在達成新的租賃協議前，施沃和他的合夥人仍在與金字塔的另一個租戶，總部位於紐約的Core Club就其4萬5000平方呎空間的長期租約打官司。

在去年的一次採訪中，以粗魯、善於推銷高端房地產而聞名的施沃，將金字塔所在的傑克遜廣場附近地區稱為市中心的 「新震中」。施沃為金字塔提出的口號是 「超前於時代」（ahead of its time），隱喻這座城市近年來的恢復能力。

傑克遜廣場（Jackson Square）辦公區的房地產價格在去年達到十年來的最高點，成功吸引辦公和零售租戶。與其成功形成鮮明對比的是，在更大的市中心核心區，空置率在過去五年裡攀升至新高，辦公大樓的交易價格僅為其疫情前價值的一小部分。

2022年底，風險投資公司Bain Capital簽署了傑克遜廣場Pacific大道 450號整棟大樓的租約，並宣布放棄其長期以來在市中心兩棟摩天大樓的辦公室。BraunHagey & Borden LLP和 Gordon Rees Scully Mansukhani LLP 兩家律師事務所也放棄在金融區的辦公室，轉而在傑克遜廣場辦公。

澳大利亞平面設計軟體公司 Canva 去年將其辦公室搬進位於太平洋大道440號的一棟兩層磚樓。一年半前，高檔咖啡店和特色雜貨店 Postscript 在Pacific大道 499 號開業，高端零售商 Polo Ralph Lauren 和 Paul Smith 也於近期進駐。

隨後，紀事報和 SFGATE 的母公司赫茲集團（Hearst Corp）上周宣布，購買北金融區金字塔街對面的一棟辦公樓，計畫將兩家新聞公司的辦公室暫時搬到那裡，同時在位於Mission街 901號的南市場SoMa總部附近推進一個住宅項目。