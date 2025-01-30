舊金山泛美金字塔翻新 吸引租戶入駐
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，當紐約開發商施沃（Michael Shvo）和他的合作夥伴在疫情期間買下舊金山標誌性建築泛美金字塔（Transamerica Pyramid），並著手對其進行大規模翻新時，許多人懷疑他在豪華商業地產上投下的10億美元賭注是否會得到回報。
如今，答案似乎是肯定的：多位房地產市場業內人士向紀事報證實，施沃煥然一新的地標性建築，已將全球律師事務所Morgan Lewis從市中心另一座著名的辦公大樓吸引了過來，該事務所在那裡駐紮有20多年。
市場內部人士稱，Morgan Lewis即將簽訂一份租約，租下Montgomery街600號48層塔樓的七層，面積近13萬平方呎。
施沃的公司SHVO與Deutsche Finance America和以 Bayerische Versorgungskammer 為首的一批歐洲投資者合作，於2020年以6億5000萬美元的價格購買了這座金字塔。
在達成新的租賃協議前，施沃和他的合夥人仍在與金字塔的另一個租戶，總部位於紐約的Core Club就其4萬5000平方呎空間的長期租約打官司。
在去年的一次採訪中，以粗魯、善於推銷高端房地產而聞名的施沃，將金字塔所在的傑克遜廣場附近地區稱為市中心的 「新震中」。施沃為金字塔提出的口號是 「超前於時代」（ahead of its time），隱喻這座城市近年來的恢復能力。
傑克遜廣場（Jackson Square）辦公區的房地產價格在去年達到十年來的最高點，成功吸引辦公和零售租戶。與其成功形成鮮明對比的是，在更大的市中心核心區，空置率在過去五年裡攀升至新高，辦公大樓的交易價格僅為其疫情前價值的一小部分。
2022年底，風險投資公司Bain Capital簽署了傑克遜廣場Pacific大道 450號整棟大樓的租約，並宣布放棄其長期以來在市中心兩棟摩天大樓的辦公室。BraunHagey & Borden LLP和 Gordon Rees Scully Mansukhani LLP 兩家律師事務所也放棄在金融區的辦公室，轉而在傑克遜廣場辦公。
澳大利亞平面設計軟體公司 Canva 去年將其辦公室搬進位於太平洋大道440號的一棟兩層磚樓。一年半前，高檔咖啡店和特色雜貨店 Postscript 在Pacific大道 499 號開業，高端零售商 Polo Ralph Lauren 和 Paul Smith 也於近期進駐。
隨後，紀事報和 SFGATE 的母公司赫茲集團（Hearst Corp）上周宣布，購買北金融區金字塔街對面的一棟辦公樓，計畫將兩家新聞公司的辦公室暫時搬到那裡，同時在位於Mission街 901號的南市場SoMa總部附近推進一個住宅項目。
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