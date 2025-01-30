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華埠慶新春 羅偉率金山政要大團圓

記者李怡/舊金山報導
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春。（記者李怡/攝影）

農曆新年第一天，華埠熱鬧非凡，29日上午11點，灣區規模最大的華埠農曆新年慶典在花園角廣場（Portsmouth Square）正式登場。舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）與諸多市府官員、社區領袖及中國駐舊金山總領事館代理總領事楊守征，和千餘位市民一同迎接農曆蛇年，舞龍舞獅、萬響鞭炮、現場氣氛熱烈，滿滿都是慶祝中國新年的喜氣。

羅偉表示，華埠不只是舊金山最重要的文化社區，更是這座城市的靈魂之一，祝願大家新的一年平安健康、事事順心，華埠繼續繁榮發展。羅偉強調，「華埠的歷史與文化是舊金山不可分割的一部分，市府將與社區合作，確保這片充滿活力的土地能夠繼續繁榮，讓這份珍貴的文化資產代代相傳」。

這次新年慶典可說是舊金山政壇的一場「大團圓」，從市長到市議員、檢察官，許多重量級官員都到場，與華埠民眾一起歡度新春。

市府律師邱信福（David Chiu）也說，「華埠對舊金山的貢獻無法取代，看到這麼多人一起來過年，真的很感動。我們會持續努力，確保華埠的文化與社區得到應有的支持」。

前市長布朗（Willie Brown）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、市府行政官朱嘉文，以及多位市參事、執法部門高層都來到現場，參加祈福儀式，還與民眾熱情互動，送上新年祝福。

早在新年前的華埠花市，這股年節氣氛就已醞釀起來。今年的花市創下疫情以來最高人流量，數萬人湧入華埠，買年花、貼春聯、辦年貨，讓整條大街都瀰漫著濃濃的年味。

一位華埠老店的店主表示，「疫情後這幾年大家過年都有點冷清，但今年人真的回來了，感覺華埠又活起來了」。

舊金山華埠不只是美國最古老、規模最大的華人社區，這裡更擁有超過900家移民小商戶、數十座廟宇與文化機構，至今仍保留著濃厚的傳統風貌。

慶典在震耳欲聾的萬響鞭炮聲中結束，煙霧瀰漫中，五彩龍獅騰空飛舞，鼓聲震天，象徵著新年驅邪迎福、好運連連。現場民眾紛紛舉起手機拍照錄影，捕捉這熱鬧的一刻。

大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）
大年初一，舊金山民選官員齊聚華埠賀新春 。（記者李怡/攝影）

華埠 舊金山 羅偉

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