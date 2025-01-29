受川普新規影響 史丹福大學多元、平等、包容政策或改變

受川普新規影響 史丹福大學可能會修改或終止部分「多元、平等、包容」政策。(美聯社)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，史丹福大學 將審查其「多元、平等與包容」（diversity, equity and inclusion，DEI）項目，並可能修改或終止其中一些項目，因為川普 政府的新規定禁止接受聯邦資助的機構提供此類服務。這些規定還 「鼓勵 」私營部門終止 「多元、平等和包容 」項目，否則將面臨被起訴的風險。

史丹福大學可能會在川普新規之後修改或終止一些多元、平等與包容項目。（電視新聞截圖）

史丹福大學校長萊文（Jonathan Levin）23日告訴院系領導，學校將 「審查校園內屬於DEI標題下的項目」，一些項目很可能會改變或「日落」（sunsetted，即將失效）。

萊文是在美國總統川普21日發布行政命令兩天後發表講話。該行政命令廢除了一系列曾允許或規定機構實施多元計畫的行政命令和政策。

川普在命令中宣稱，由於實施了多元計畫，「在一個又一個悲慘的案例中，美國人民親眼目睹了非法、有害的歧視 所造成的災難性後果。這種歧視優先考慮的是人們的出生，而不是他們的能力。」

該命令還將DEI計畫稱為「危險、貶低和不道德的、基於種族和性別的偏好」。

多元計畫在美國經過了幾代人的發展，其目的是促進平等對待歷史上和今天一直遭受歧視的群體。從本科教育到研究生課程以及大學的醫療中心，DEI已經滲透到了整個大學。例如，史丹福大學醫學部的DEI網站上寫著 「多樣性是核心價值」，並列出了以改善邊緣化社區醫療保健等工作為重點的講座和項目。

加州大學（University of California）也有一系列的 「學生參與 」計畫，部分是為了減少校園騷擾，培養多元的人才。加大總校長德瑞克（Michael Drake）的發言人27日在被問及聯邦令如何影響加大的多元工作時表示，加大「正在評估川普總統最近發布的行政命令及隨後的機構指導，以了解其對我們社區的潛在影響。」

新規定的指導意見預計將在120天內出台。

史丹福大學等私立大學通過參與為學生提供的佩爾補助金計畫（Pell Grant program）和聯邦資助的研究補助金，以及其他許多稅收資助項目來獲得公共資金。

不過，川普的行政命令也暗示，無論私立大學是否接受公共資金，它們都可能被強令遵守規定。

該命令在題為「鼓勵私營部門結束非法的教育歧視和優惠」的章節中警告說，執行這一命令的「策略」包括訴訟，捐贈額超過10億元的大學可能會受到調查。史丹福大學的捐贈基金高達360億元。