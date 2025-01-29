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GameOn執行長及其華裔妻 被控25項詐欺罪

編譯廖宜怡／綜合報導
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）
聊天機器人公司GameOn涉嫌詐欺，執行長華裔妻子瓦萊莉‧劉被拍到於2024年6月3日進入舊金山一家銀行。（舊金山聯邦地方法院提供）

一家創投公司董事去年6月在舊金山華埠一家銀行與人工智慧公司GameOn執行長見面，希望銀行能出具一份可以顯示GameOn帳戶餘額的月結單。結果顯示，GameOn帳戶裡有1340萬元餘額，營運狀況似乎良好。

然而，根據本周對GameOn執行長貝克曼（Alexander Beckman）及其華裔妻子瓦萊莉‧劉（Valerie Lau Beckman，音譯）提起的聯邦詐欺訴訟，事實和表面上看起來完全不同，GameOn銀行帳戶裡當時其實只剩25.93元。

舊金山聯邦地方法院的起訴書指出，去年在創投公司和其丈夫見面之前，劉女先到銀行透過電子郵件將一份假月結單傳送給銀行一名職員，並要求該職員將這份月結單印出放入信封交給其丈夫。這名創投公司董事以為月結單是真實的，還將照片分享給GameOn董事會其他成員。

起訴書表示，貝克曼夫婦多年來的詐欺行為在去年6月達到最高峰，詐騙的金額超過6000萬元，部分被貝克曼夫婦用來購買房產、豪華汽車、珠寶首飾、支付子女的私立學校學費等。美國司法部表示，貝克曼夫婦已於23日被捕。

聖荷西信使報報導，GameOn是一家聊天機器人公司，於2014年在舊金山成立，客戶包括美國職業運動團隊、聯盟和協會，以及知名時尚和零售品牌。儘管起訴書沒有提到與GameOn合作的球隊和聯盟名稱，但洛杉磯閃電美式足球隊（Los Angeles Chargers）2020年曾在社群媒體上宣布使用GameOn的聊天機器人，GameOn也在X上發布新聞稿宣布與紐約洋基隊、拉斯維加斯突擊者隊、底特律活塞隊、拉斯維加斯王牌隊和芝加哥天空隊建立合作夥伴關係。

起訴書稱，GameOn依賴新投資資金維持營運，資金經常耗盡，不斷收到銀行透支通知。去年6月前往舊金山銀行取月結單的投資公司，是遭到貝克曼夫婦詐騙的四家公司之一（兩家在舊金山，兩家在紐約）。受害者另外還有兩名北加州居民。

起訴書指出，貝克曼夫婦盜用投資者420萬元在舊金山高級住宅區普西迪歐崗（Presidio Heights）購買房產，還盜用36萬元在舊金山購買另一處房產。此外，兩人還花了數十萬元供子女就讀私立學校、在俱樂部舉辦婚禮和繳納個人所得稅。

根據法庭紀錄，貝克曼夫婦獲准以100萬元保釋，一旦罪名成立，他們可能被判入獄數年。

舊金山 投資 詐欺

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