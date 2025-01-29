川普移民遣返政策 加州釀酒業者憂勞力短缺 將帶來致命打擊

農場勞力短缺，大規模遣返給加州的葡萄種植和釀酒業雪上加霜。（Vindemia Winery/ Unsplash)

據krcb.org報導，川普總統在競選期間曾經聲稱要啟動「美國歷史上最大規模的遣返 計畫。」雖然對於總統是否有能力實現這一承諾還有很多質疑，但這一前景已經讓加州 的葡萄種植業者和酒商坐立不安。

最近的美國勞工部調查估計，無證移民 占到了加州農業勞動力的51%。在葡萄酒銷量已經下滑的時候，專家認為，大規模的遣返會給行業帶來致命打擊。

戴維斯加大農業經濟教授薩姆內（Daniel Sumner)表示：「雇用農場工人每年都在減少。新近加入農場工作的年輕人很少，過去每年都有新的移民來補充，現在已經越來越難了。」他說原因之一是近年來墨西哥的經濟變好，穿越邊境對於工人來說吸引力相對變小。與此同時，美國也不想填補這些空缺。

薩姆內說：「農場工作很辛苦。有些人不喜歡在室外炎熱的環境中工作，而加州炎熱的天氣很多。多少年來，農場工作一直被認為是很辛苦的工作。」

雇用無證移民並不是葡萄園主唯一的出路。H2A簽證允許農場主雇用外籍臨時勞工。但是薩姆內說：「申請H2A簽證很貴，而且有政府監督，並且要經過官僚機構的繁文縟節才能雇用員工。」

雇主還要為這種簽證的持有者提供免費交通和居所，支付政府監督的工資，通常都要高於市價。薩姆內說：「H2A雇主要有相當的規模才能承擔這些。所以單個的一般農場很難直接加入。」

代表蘇諾馬和納巴縣的國會議員湯普森（Mike Thompson)同意，農場勞力短缺，而川普政權的大規模遣返只會給加州的葡萄種植和釀酒業雪上加霜。

湯普森本人也是一個葡萄園的擁有者。他表示，國會是時候要改革美國的移民體系了。「我們應該有政策允許人們進來工作、讀書，然後再回到自己的國家。如果他們決定留下來，應該要有更方便獲得公民身分的通路。有些人在這裡不知疲倦地工作了20、30年才能餬口，把他們都送回去……，這真是徒勞無功又損耗資源。」