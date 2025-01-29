我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

搶先澤倫斯基 內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

阿縣新地檢長 高院法官迪克遜獲任

記者劉先進／屋崙報導
阿縣高等法院法官迪克遜（右）將成為下一任阿縣地檢長。（記者劉先進／攝影）
阿縣高等法院法官迪克遜（右）將成為下一任阿縣地檢長。（記者劉先進／攝影）

經過三個小時的漫長公眾發言，阿拉米達縣議會28日晚間經過三輪投票，挑選阿縣高等法院法官迪克遜（Ursula Jones Dickson），成為阿縣新一任的地檢長，以填補被罷免的前地檢長官善貞空缺席位。她將在2月4日宣誓就職。她表示，其治下的地檢長辦公室不會被政治化，要做正確之事，確保有合適的檢察官為受害者提供服務。

七個候選人中，兩位來自台灣的華裔，康曲柯士達縣檢察官韓慧娟（Annie K. Esposito）和阿拉米達市府律師沈伊斌（Yibin Shen），遺憾落選。

阿縣行政官村西（Susan S. Muranishi）介紹說，選拔最終候選人，至少將進行三輪投票。第一輪中，每個縣議員口頭投出最多兩個候選人，獲得票數最多的三名候選人將進入第二輪投票。以此類推，選出兩個候選人。縣議會再投票決定最終人選。

阿縣檢察官奎因（Jason Quinn）說，新的接任者必須真正重新凝聚檢察官的心，讓他們重新專注於一個使命。檢察官感到不被重視，內心很難專注於服務公眾的使命。工作進度嚴重落後。他的一位同事即將在法院陳述一起發生在2020年的謀殺案。阿縣在謀殺案起訴方面落後五年，因為辦公室沒有重視這一點，無論誰接任，都必須回歸基本。

「我真心希望你們在做出決定時，考慮一位既能確保在合理懷疑之外證明他人有罪，又能維護憲法權利的領導者，同時還要是一位領導者，能夠帶領團隊團結一致，完成這個縣理應完成的使命。」

迪克遜在2013年被任命為法官之前，曾在阿拉米達縣擔任15年的檢察官。 她說，作為地檢長，將優先考慮公共安全和受害者權益。 作為法官，職責是公平公正，聽到一些政治話題讓她難過，因為法官的工作必須不受這些因素的影響。「這就是為什麼你不能屬於任何組織或老闆，或者我們中的任何人，我們不能對任何人有所虧欠。因為我是法官，我不參與政治事務。我不能那樣做。這個過程，對我來說很難走一條微妙的路線，以至於我甚至不得不徵求道德方面的意見才能做到。」

迪克遜說，她不認識主導罷免的組織為「所有人拯救阿拉米達縣」（SAFE）或在現場的其他人，「除非你在法庭上見過我。」她表示，自己一直在提升社區的形象，必須做到公平公正。檢察官有特定的職責，要從始至終，做對社區有益的事情，保護公眾、公共安全，幫助受害者。這就是她一直以來的做法。

迪克遜表示，儘管大家都在談論政治，但她所談論的是，為地檢長辦公室做正確之事，確保有合適的檢察官為受害者提供服務，「並確保壓制關於這個辦公室的所有政治言論。這個辦公室從來都不是這樣政治化的。」

不少人到現場發言。（記者劉先進╱翻攝）
不少人到現場發言。（記者劉先進╱翻攝）

投票 罷免 華裔

上一則

GameOn執行長及其華裔妻 被控25項詐欺罪

下一則

受川普新規影響 史丹福大學多元、平等、包容政策或改變

延伸閱讀

阿縣挑選新任地檢長 高等法院法官迪克遜

阿縣挑選新任地檢長 高等法院法官迪克遜
布碌崙地檢慶新春 表彰4傑出亞裔

布碌崙地檢慶新春 表彰4傑出亞裔
NBA／勇士追平一擊柯瑞接不到球 東區後段班暴龍逆轉勝止5連敗

NBA／勇士追平一擊柯瑞接不到球 東區後段班暴龍逆轉勝止5連敗
加州頻遭野火肆虐 回顧過去經歷…專家揭控制火勢關鍵

加州頻遭野火肆虐 回顧過去經歷…專家揭控制火勢關鍵
洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？ 科學家分析5大關鍵原因

熱門新聞

張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
Ad Hoc餐廳的酪乳炸雞（Buttermilk Fried Chicken)被評為2025全美最佳炸雞。（取自Ad Hoc餐廳網站）

2025全美最佳炸雞就在灣區

2025-01-27 21:03
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

2025-01-28 01:19
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
聖荷西市長馬漢27日證實，聯邦移民局在當地採取了逮捕無證移民的行動。（電視新聞截圖）

威脅成真 ICE在聖荷西逮捕無證客

2025-01-28 01:20

超人氣

更多 >
冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號
面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符

面對移民執法 洛杉磯學區發「小紅卡」作護身符
靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省

靠社安金生活7年 他說：這5項房屋花費不要省
NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」

NVIDIA崩跌只是開始？黑天鵝作者示警「可能腰斬」
華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？

華人農場主被ICE逮捕 17年美國夢一場空？