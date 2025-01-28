灣區「冰凍警報」夜間恐驟降至25度

灣區預報「危險 」寒流可能帶來低至華氏25度的氣溫。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，灣區 至少還將持續兩周的嚴寒。國家氣象局（National Weather Service）準備發布冰凍警報，將從周一（27日）凌晨1時到周四（30日）上午9時生效。屆時北灣內陸山區和山谷、東灣丘陵、南灣以及加州 中央海岸（Central Coast）的氣溫將驟降至25華氏度左右。氣象服務部門26日表示，寒冷天氣預計還將 「持續到下周大部分時間」，給人鮮有喘息的機會。

氣象局在其網站上發布的緊急信息中繼續說：「寒冷的條件將對敏感人群造成危害，比如無住房的人。」氣象局指出，長時間暴露在寒冷條件下可能導致人們體溫過低、導致農作物死亡，還可能損壞室外管道。現在就應採取措施，保護人員、寵物 、管道和植物免受低溫侵襲。

國家氣象局灣區辦事處的氣象學家賈斯（Roger Gass）說，造成寒冷的原因，是繼周末給灣區帶來零星陣雨和小冰雹的風暴系統之後，一個高壓系統從北方抵達，目前正在向南移動。賈斯說，因有晴朗的天空和夜間的輻射冷卻作用，預計風力將減弱，舊金山各地的氣溫將保持在略高於40 華氏度。該地區大部分地區的氣溫將保持在35華氏度左右。

然而氣溫破紀錄的可能性不大，賈斯說，現有的最低氣溫紀錄徘徊在20華氏度左右，但他 「不能排除 」該地區某些地方出現破紀錄氣溫的可能性。值得注意的是，周日上午，洛斯帕德雷斯國家森林（Los Padres National Forest）的Chews Ridge山脊有降雪。

隨著寒冷天氣持續到本周晚些時候，預報稱周五（31日）可能會再次出現降雨。聖地牙哥斯克里普斯海洋學研究所（Scripps Institution of Oceanography）的西部天氣和水極端事件中心在一封電子郵件警報中預測，在未來七天內，可能會有一條大氣河流（atmospheric river）登陸西海岸。

不過，賈斯說，氣象部門的模型之間存在分歧，現在確定降水時間和降水量還為時過早。