灣區近50萬非法移民 面臨遞解出境命運

數據顯示，灣區住有近50萬名無證移民，以聖塔克拉拉縣為最多。（美聯社）

川普承諾打擊非法移民 ，使美國大量無合法居留身分的民眾面臨被驅逐出境的命運，其中近50萬人居住在灣區 。

加州 長期以來一直是美國無證移民人口最多的州，境內約有180萬無證移民。不過，根據丕優研究中心（ Pew Research Center）去年公布的報告，自2019年以來，美國其他州的無證移民人口增長速度已超越加州，尤其是德州和佛羅里達州，其無證移民人口分別增加了8萬5000人和40萬人，加州反而減少了12萬人。

移民政策研究所公關主任密特斯達特（Michelle Mittelstadt）表示，加州無證移民人口近年來減少，可能是受到高生活成本和其他州無證移民人口增加等因素的影響。密特斯達特說：「事實上，加州許多無證移民已經在當地生活了10年、20年，甚至更久，只是一直沒有途徑獲得合法身分。」

華府智庫「移民政策研究院」（Migration Policy Institute）根據2019年人口普查數據進行的研究顯示，灣區九縣的無證移民人口約有47萬1000人，其中35萬9000人集中居住在聖塔克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣和聖馬刁縣。加州無證移民人口最多的縣是洛杉磯縣，約有95萬1000人。

數據顯示，聖塔克拉拉縣約有13萬4000名無證移民，占其總人口的6.9%，是美國無證移民人口最多的縣。聖馬刁縣的無證移民人口約5萬5000人，占其總人口的7.2%，比例高於聖塔克拉拉縣，主要是因為該縣沿海地區大部分是農業區。

灣區無證移民大部分來自墨西哥，但近年來自中南美洲薩爾瓦多、宏都拉斯、瓜地馬拉和委內瑞拉的無證移民不斷增加。不過，聖荷西信使報指出，灣區還有相當大一部分的無證移民來自亞洲，例如，舊金山是灣區唯一一個無證移民主要來自中國的縣。

無證移民是加州農業地區的主要組成人口，例如，有「世界沙拉碗」（Salad Bowl of the World）之稱的蒙特瑞縣（Monterey）和聖比尼度縣（San Benito）住有約6萬7000名無證移民，占當地總人口的13%以上，比例為加州最高；以釀酒聞名的聖塔芭芭縣（Santa Barbara）與中谷的麥賽德縣（Merced）和馬德拉縣（Madera），無證移民人口比例也都接近10%。