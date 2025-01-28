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迎春海報頒獎 首辦數位與人氣獎 呂瑾宜大贏家

記者孫愛薇／聖塔克拉拉縣報導
聖塔克拉拉縣議長李洲曉（右二）向網路人氣獎第一名呂瑾宜（右三）頒發獎狀。（記者孫愛薇／攝影）
聖塔克拉拉縣議長李洲曉（右二）向網路人氣獎第一名呂瑾宜（右三）頒發獎狀。（記者孫愛薇／攝影）

加州中文學校聯合會為慶祝農曆新年，舉辦「2025金蛇年全僑迎春揮毫主題海報比賽」，由中華民國僑委會贊助，26日公布得獎名單與頒發獎狀，首辦電子組與網路人氣獎。人氣獎首獎由呂瑾宜獲得，共計獲得五千多票，呂瑾宜同時也獲得電子組的第三名。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，參賽學生作品，無論紙本或數位創作，每一個作品都令人驚艷無比，參賽學生發揮巧思、色彩鮮艷且充滿童趣，以無畫的創意充分展現藝術才華。主辦海報比賽，不但給孩子展現才藝的機會，更希望孩子在創作的過程中，瞭解豐富多元的中華文化。

海報比賽邀請三位灣區知名畫家擔當評審，知名畫家陳惠香、國畫大師周典樂及潑墨畫大師陳秀珊。活動由全美中文學校聯合會會長王婉君協助策畫，中文學校聯合會資訊組長周士蘋則緊盯網路人氣投票過程，最終在人氣獎項共計有6641票投入。

比賽分為幼童組，兒童組，青少年組，電子組。電子組比賽接受「網路最佳人氣獎」公開票選。結果由呂瑾宜勇奪第一，在6641投票數中，得到將近五千多票，為實至名歸的人氣第一名。

加州 投票 北加

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