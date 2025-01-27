我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek嚇壞矽谷 美股期指和日晶片股大跌

「被冤枉用AI寫報告」她拿0分又丟獎學金 學生如何自保？

金山華埠蛇年街會好熱鬧 逾萬遊客同歡

記者李怡／舊金山報導
舊金山華埠夜幕下的蛇年新春街會，吸引萬名遊客。（記者李怡╱攝影）
舊金山華埠夜幕下的蛇年新春街會，吸引萬名遊客。（記者李怡╱攝影）

剛過去的周末，舊金山華埠在閃耀的紅燈籠、琳瑯滿目的攤位，以及熙熙攘攘的人群中迎來了蛇年街會。這一充滿傳統文化色彩的活動吸引了超過萬名居民與遊客，來到華埠，共同體驗中華文化的魅力。

沿著華埠的主要街道，人們能看到紅色燈籠高掛，將夜空點亮成喜慶的畫布。攤販們則擺滿了與蛇年相關的手工藝品、燈籠及紀念品。現場一位攤主表示：「這些龍和燈籠都是手工製作的，每一件都帶著我們對新年的祝福。」

來自紐約的遊客林小姐表示，這是她第一次參加舊金山華埠的春節活動。她說：「這裡的氛圍太熱鬧了，完全不同我於以往參加的活動。我特別喜歡那些精緻的小燈籠，每一個都像藝術品一樣，帶回家送朋友一定會很受歡迎。」

另一位來自德州的家庭遊客史密斯則對舞龍舞獅表演讚不絕口，：孩子們看到舞龍表演興奮得跳起來，這樣的文化體驗真的很珍貴。我們拍了很多照片，還買了幾個可愛的蛇年紀念品。」

除了豐富的購物選擇，街會上還展示了傳統的中國藝術品和節慶食品，像是糖葫蘆、年節糖果糕點等，讓遊客不僅能大飽眼福，還能大飽口福。一位舊金山當地居民說：「這樣的活動不僅讓我們回憶起傳統，還讓更多人了解我們華裔社區的文化。」

為了讓更多人深入了解中華文化，街會還設有專門的文化展示區，展出了中國結、書法和剪紙等傳統藝術，吸引了不少遊客駐足學習。一些攤位還安排了現場互動，比如讓遊客嘗試寫春聯，贏得了廣泛好評。一位當地的教師說，「這樣的活動對孩子們來說意義非凡，他們可以在現場感受到文化的溫度，而不僅僅是書本上的知識。」

街會的美食區成為人潮聚集的重點。不少人排隊品嘗糖葫蘆、煎餅果子、年糕等中國傳統美食，現場不時傳出驚喜與讚嘆。一位當地美食博主笑著說：「華埠的美食永遠不會讓人失望，今天的街會可以說是一次味蕾的饗宴。」

受到大眾喜愛的手工藝品。（記者李怡/攝影）
受到大眾喜愛的手工藝品。（記者李怡/攝影）
受歡迎的街會攤位。（記者李怡╱攝影）
受歡迎的街會攤位。（記者李怡╱攝影）

主辦單位表示，舊金山華埠不僅是城市的地標，更是美國華人歷史的重要見證。這樣的街會為當地的華裔社區注入了更多生機與希望，也讓新一代的年輕人感受到傳統文化的活力。

隨著鼓聲響起，舞龍舞獅表演，吸引了大批觀眾圍觀拍照。蛇年的精神在街會的每個角落展現無遺，充滿著祝福與希望。街會的熱鬧氛圍不僅增添了新春的歡慶氣息，也讓人看到了文化交流的美好力量。

華埠 舊金山 華裔

上一則

美中藝術家揮毫迎新春 寫福送福傳愛

延伸閱讀

金飾篇／新年買金 護身擋煞祈求平安

金飾篇／新年買金 護身擋煞祈求平安
華埠商改區年會 盼警加強社區治安

華埠商改區年會 盼警加強社區治安
舊金山華埠迎春街會開幕 羅偉許願「復興金山」

舊金山華埠迎春街會開幕 羅偉許願「復興金山」
呂玉貞接棒國民黨金山分部常委 毛小苓功成身退

呂玉貞接棒國民黨金山分部常委 毛小苓功成身退

金山迎春街會 創意糖葫蘆熱銷 華人小伙從洛杉磯來擺攤

金山迎春街會 創意糖葫蘆熱銷 華人小伙從洛杉磯來擺攤

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
張紹進1月25日在聖荷西去世，享年88歲。(張盈盈提供)

張純如的父親張紹進去世 享年88歲

2025-01-26 14:41
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元

2025-01-24 12:33

超人氣

更多 >
生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢
網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」

網喊二搭孟子義… 李昀銳卻爆和這個女星「三搭」
ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？

ICE突襲新州有美國公民遭捕 華人恐慌：出門要帶證件？
「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%

「遣返移民遭拒降落」川普怒加25%關稅 哥國總統反擊加碼50%
川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁

川普收回關稅大刀 美國、哥倫比亞達成遣返移民協議、暫停報復制裁