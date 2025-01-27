金山華埠蛇年街會好熱鬧 逾萬遊客同歡

舊金山華埠夜幕下的蛇年新春街會，吸引萬名遊客。（記者李怡╱攝影）

剛過去的周末，舊金山華埠 在閃耀的紅燈籠、琳瑯滿目的攤位，以及熙熙攘攘的人群中迎來了蛇年街會。這一充滿傳統文化色彩的活動吸引了超過萬名居民與遊客，來到華埠，共同體驗中華文化的魅力。

沿著華埠的主要街道，人們能看到紅色燈籠高掛，將夜空點亮成喜慶的畫布。攤販們則擺滿了與蛇年相關的手工藝品、燈籠及紀念品。現場一位攤主表示：「這些龍和燈籠都是手工製作的，每一件都帶著我們對新年的祝福。」

來自紐約的遊客林小姐表示，這是她第一次參加舊金山華埠的春節活動。她說：「這裡的氛圍太熱鬧了，完全不同我於以往參加的活動。我特別喜歡那些精緻的小燈籠，每一個都像藝術品一樣，帶回家送朋友一定會很受歡迎。」

另一位來自德州的家庭遊客史密斯則對舞龍舞獅表演讚不絕口，：孩子們看到舞龍表演興奮得跳起來，這樣的文化體驗真的很珍貴。我們拍了很多照片，還買了幾個可愛的蛇年紀念品。」

除了豐富的購物選擇，街會上還展示了傳統的中國藝術品和節慶食品，像是糖葫蘆、年節糖果糕點等，讓遊客不僅能大飽眼福，還能大飽口福。一位舊金山當地居民說：「這樣的活動不僅讓我們回憶起傳統，還讓更多人了解我們華裔 社區的文化。」

為了讓更多人深入了解中華文化，街會還設有專門的文化展示區，展出了中國結、書法和剪紙等傳統藝術，吸引了不少遊客駐足學習。一些攤位還安排了現場互動，比如讓遊客嘗試寫春聯，贏得了廣泛好評。一位當地的教師說，「這樣的活動對孩子們來說意義非凡，他們可以在現場感受到文化的溫度，而不僅僅是書本上的知識。」

街會的美食區成為人潮聚集的重點。不少人排隊品嘗糖葫蘆、煎餅果子、年糕等中國傳統美食，現場不時傳出驚喜與讚嘆。一位當地美食博主笑著說：「華埠的美食永遠不會讓人失望，今天的街會可以說是一次味蕾的饗宴。」 受到大眾喜愛的手工藝品。（記者李怡/攝影） 受歡迎的街會攤位。（記者李怡╱攝影）

主辦單位表示，舊金山華埠不僅是城市的地標，更是美國華人歷史的重要見證。這樣的街會為當地的華裔社區注入了更多生機與希望，也讓新一代的年輕人感受到傳統文化的活力。

隨著鼓聲響起，舞龍舞獅表演，吸引了大批觀眾圍觀拍照。蛇年的精神在街會的每個角落展現無遺，充滿著祝福與希望。街會的熱鬧氛圍不僅增添了新春的歡慶氣息，也讓人看到了文化交流的美好力量。