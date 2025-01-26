舊金山華埠迎春街會開幕 羅偉許願「復興金山」

現場舉行小型遊行。（記者劉先進╱攝影）

願得長如此，年年物候新。為期兩天的舊金山 迎春街會25日上午盛大開幕。市長羅偉 許下農曆新年願景說，希望復興華埠 、復興金山，讓所有人都知道，舊金山是世界最佳城市。

州議員威善高、司嘉怡，中國駐舊金山總領館參讚王文輝，舊金山議員陳詩敏、麥德誠（Matt Dorsey）、馬百樂（Bilal Mahmood）、李爾德（Danny Sauter）、謝里爾（Stephen Sherrill），市警長史考特、縣警長宮本保羅、消防局長克里斯本（Dean Crispen）、地檢長謝安宜、估值官郭華健等參加開幕儀式。多個民選官員還在現場給新龍點睛。

中華總商會主席劉運方（右）和市議員李爾德（左）在現場給新龍點睛。（記者劉先進╱攝影）

街會出售的物品種類繁多，有橙子、蜜桔、鮮花、植物和各種吉祥食品。周末兩天，現場舞台上還將上演戲曲和舞獅等中國傳統娛樂節目。羅偉一行在華埠舉行小型遊行，預祝商戶生意興隆，城市興旺發達。羅偉說，已經聽夠外界關於舊金山是好地方還是壞地方的言論，「舊金山的未來將由我們共同定義。沒有什麼比和大家一起慶祝農曆新年更特別的了。」

現場舉行小型遊行。（記者劉先進╱攝影）

羅偉說，很期待下周三（大年初一）再來華埠拜年，也期待2月15日的農曆新年遊行。「除了農曆新年遊行，同一周末還有NBA全明星賽，全世界的目光將再次聚焦舊金山」。羅偉回答本報問題時直言，農曆新年願望是復興華埠和舊金山，讓所有人都知道，舊金山是世界最好的城市。

多個官員為迎春街會剪綵。（記者劉先進╱攝影）

王文輝表示，前不久市長到中國駐舊金山總領館，一起慶祝中國新年時希望，希望把遊客帶回舊金山，幫助小商人和舊金山這個遊客眼中的好城市。「我們希望大家一起合作，推動更多的中國遊客回來。」

金山華協中心（CCDC）行政總監楊重賢（Malcolm Yeung）表示，蛇年寓意重生。1977年出生的市長羅偉，生肖屬蛇，「事實證明他也是一條龍。咆哮著，要讓這座城市回到它應有的位置。」

金山華埠迎春街會，人頭湧動。（記者劉先進╱攝影）

中華總商會主席劉運方（Donald Luu）表示，迎春街會拉開春節序幕，2月15日的遊行，是節日高潮。此次街會有100多個商戶參加，其中專門售賣花卉的超過6家。「花卉行業變化很大，半月灣曾經有很多花卉種植，但其中許多業務要麼沒有繼續，要麼停業。我們一度很難找到足夠的花卉供應商，但今年成功。」他表示，往年，當天氣變差時，花卉攤主可能有所考慮，但今年很幸運，天氣也不錯。