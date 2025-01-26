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金山迎春街會 創意糖葫蘆熱銷 華人小伙從洛杉磯來擺攤

記者劉先進／舊金山報導
林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）
林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）

舊金山迎春街會25日舉行，街會上面一個出售水果糖葫蘆的攤位「紅果果」受到顧客熱捧。東主林錦聰說，專程從洛杉磯開車過來。他平常沒有攤位，一年四季，40多個州到處飛，追著街會等大型活動跑，特地出售創意糖葫蘆，笑談自己「討生活。」

林錦聰出售的冰糖葫蘆很特別，除了常見的山楂，還有葡萄、橘子、藍莓等，串在一起，形成不同組合。在特別熬製的冰糖中滾一圈，新鮮出爐，煞是好看，不少人特意排長隊，只為了嘗鮮。

林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）
林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）

他說，平常住在洛杉磯，並無實體店。製作好原材料後，會開車或趕飛機，到全國40多個州趕場子，參加各種集會或街會。「討個生活」平常最煩惱的是長途跋涉，旅途勞累。這已經是他連續第三次到金山華埠參加街會。

正說話間，街會管理方工作人員來交涉電源事宜。原來，林錦聰帶了兩個電鍋，用來煮沸糖水。一位工作人員解釋，此前已經用壞了兩個發電機，認為他應該提前申請大一點的電源，方便準備發電機。林錦聰則解釋，此前兩個發電機可能是雜牌，沒啟動就壞了。好在第三個發電機能使用，他又花費幾百元給隔壁商家借用電源，才能啟動電鍋。

林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）
林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）

經過一番交涉，工作人員離開。林錦聰又繼續忙碌。他說，早上剛開始擺攤，還不知道收入情況，「隨著疫情恢復，相信今年生意會更好一點。」

林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）
林錦聰的冰糖葫蘆攤位，受到顧客熱捧。（記者劉先進╱攝影）

洛杉磯 華埠 疫情

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