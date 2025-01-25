冬季乾冷咳不停 中醫教你自製2款潤肺飲品

枸杞銀耳紅棗湯則有滋陰養肺功效，銀耳富含天然膠質，紅棗補氣養血。（記者孫愛薇／攝影）

冬季氣候乾冷，容易因空氣乾燥而引發喉嚨不適、咳嗽或聲音沙啞，銀髮族與幼童等體質較弱的族群，更易引起咳嗽問題。加州 五系中醫藥大學（Five Branches University）副教授暨中醫博士王慧娟推薦兩款簡單易做的潤肺飲品，可舒緩喉嚨不適與乾咳，在家即可輕鬆養生。

灣區 開設中醫診所「Sunshine Acupuncture & Healthcare」的王慧娟表示，以中醫角度來看，「肺喜潤惡躁」，也就是肺喜歡濕潤的空氣，不喜乾冷的空氣，在冬天寒冷的季節裡，潤肺有兩款在家就能輕鬆完成的飲品，食材在灣區任意一間華人超市 都能輕易買到，分別為「冰糖燉雪梨」與「枸杞銀耳紅棗湯」。

冰糖燉雪梨僅需雪梨與冰糖，先將雪梨洗淨，去核後切塊或整顆挖空，再將雪梨與冰糖放入碗或鍋中，加入適量水，電鍋隔水蒸約30到40分鐘，至雪梨變軟即可食用，雪梨性寒，有清熱潤肺、生津止渴的作用，特別適合因乾燥引起的咳嗽。

枸杞銀耳紅棗湯則有滋陰養肺功效，銀耳富含天然膠質，紅棗補氣養血，銀耳泡發後去蒂，撕成小塊，紅棗去核，枸杞洗淨，鍋中加適量水，放入銀耳和紅棗，電鍋燉煮約40分鐘，最後加入枸杞和冰糖，再煮10分鐘，即可享用。

王慧娟提到，肺在五行來說，屬於金，顏色為白色，銀耳、水梨、百合等都屬於適合的潤肺食補，並提醒製作飲品時，冰糖只能適量加，盡可能減少用糖量，因糖容易生痰，太甜反而容易引起痰多更想咳嗽，調味以清淡的味道即可，如茶水般淡淡飲用，如孩童年紀較小，可將飲品打成果泥更容易餵食。