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1年462起 祈福黨騙走華人長者700萬元 金山反詐記者會示警

記者李怡╱舊金山報導
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

隨著春節臨近，舊金山市第4區市議員殷嘉立（Joel Engardio）及其辦公室與警方及多方機構23日共同舉辦記者會，聚焦近月來在華人社區頻繁發生的「祈福黨」（金光黨）詐騙案件，呼籲長者提高警惕並加強防範。

官方數據顯示，過去兩個月內，舊金山共發生至少七起「祈福黨」案件，造成高達37.4萬元的經濟損失。其中受害者多為華人女性長者。過去一年祈福黨詐騙案發生了462起，詐騙金額700萬元。此類詐騙利用傳統文化中對驅災避禍的信仰，誘騙長者交出金錢和珠寶進行「祝福」，隨後將財物偷梁換柱。

殷嘉立指出，其中一起案件就發生在他所管轄的日落區，受害者一次性損失4萬元。為應對該類案件，殷嘉立辦公室聯合舊金山警局日落區Taraval分局舉辦了多場反詐工作坊，向長者普及如何識別和應對詐騙手段。一些參與者分享，他們在後來的詐騙情境中因提前掌握知識，而成功避免上當。

殷嘉立在記者會中強調：「教育是保護我們社區的關鍵。」未來他將與安老自助會（Self-Help for the Elderly）、警察局社區參與部（SFPD Community Engagement Division）及其他機構繼續合作，舉辦更多針對長者的反詐活動。

舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

此次記者會中，執法人員與專家也強調詐騙手段的多樣化。除了傳統的面對面接觸外，詐騙者還利用微信、短信和網絡等數字渠道作案。Taraval警察分局警長Brien Hoo呼籲更多受害者勇敢站出來報案，「我們知道許多受害者因羞愧而保持沉默，但您的報案對於阻止這類犯罪至關重要。」

舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡/攝影）
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡/攝影）

安老自助會執行總監鍾月娟（Anni Chung）表示，該組織將持續為社區長者提供支持，幫助他們識別詐騙並保護自身財產。

舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

記者會上還分享了一些親身經歷的案例，展示了社區教育的重要性。

舊金山地檢處首席檢察官楊曉慧承諾，無論受害者的語言和文化背景如何，地檢處都將提供多語言支持和法律援助，確保每位受害者都能勇敢發聲並獲得正義。

活動主辦方呼籲媒體和社區共同努力，傳播防範「祈福黨」的知識，並在春節期間進一步提高警覺，以確保長者的財產和安全不再受損害。

舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）
舊金山反詐記者會，保護華人長者免受「祈福黨」詐騙。（記者李怡╱攝影）

舊金山 春節 華人

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