多年首見… 舊金山去年零售物業出租量 超過空置量

2024年底舊金山首次出現零售物業出租數量超過空置數量的情況，這是兩年來的首次。（取自X平台）

據多家房地產公司數據顯示，2024年底舊金山 首次出現零售物業出租數量超過空置數量的情況，是多年來的首次。

地產公司Cushman & Wakefield的數據顯示，舊金山零售空置率在2024年第三季度達到歷史新高的7.9%，但第四季度下降至7.7%。另一家公司Kidder Mathews也作證了類似下降的趨勢。

Cushman & Wakefield表示，第四季度城市淨增加的出租面積達到6萬5700平方呎，標誌著兩年來首次出現出租空間多於空置空間的現象。

然而，以聯合廣場為代表的市中心商圈仍令人擔憂。該地區第四季度的空置率由22.0%上升至22.1%。

Colliers地產公司在冬季零售報告中指出，部分區域如小義大利 城附近的Jackson Square呈現蓬勃發展，列治文區、米慎灣和日本城的商業活動甚至已經超越疫情前水平。

Kidder Mathews地產公司總監巴拉格納（Gary Baragona）表示，儘管數據在增長，但商業地產市場仍需多年才能完全復甦。大量辦公空間仍空置，遠程工作持續削弱市中心辦公空間的需求。舊金山辦公樓空置率從第三季度的36.9%降至第四季度的36.5%。

儘管如此，市場仍有復甦的希望。Cushman & Wakefield執行副主席摩根（Kazuko Morgan）指出，聯合廣場附近多家奢侈品牌店舖近期開業，包括Rolex、Patek Philippe和Breitling手表店，以及重新選址的MaxMara和Burberry店舖，顯示出市中心商圈的回暖跡象。

摩根透露，幾個重大商業租賃的簽約正在籌備中，但未提供具體細節。

周二，梅西百貨 宣布將關閉其位於市場街、占地33萬平方呎的布魯明黛（Bloomingdale's）百貨店。該店所在的舊金山中心購物中心自2023年6月因無力償還5.58億元的貸款，而幾乎完全空置。

Colliers高級協調員比格斯（Lauren Biggs）認為，近期活躍的零售租賃活動將為城市未來帶來希望。例如，聯合廣場周邊近期開設的米其林星級主廚Akira Back的韓式牛排館ABSteak，以及Pier 3的Bon Delire、Embarcadero中心的Embarc Wines和金字塔大廈附近的Café Sebastian等店舖，均為市場注入活力。

此外，Round1 Bowling & Arcade也在Stonestown Galleria開設了約5萬平方呎的新店。

比格斯認為，這些正面改變可能帶來「雪球效應」。她說：「雖然當下的改變微小，但這是美好日子的開始。」

報告中還提到，舊金山新任市長羅偉（Daniel Lurie）可能透過提升生活品質、減少零售盜竊和促進商業增長，為城市帶來新機遇。「這些努力將改變舊金山的未來面貌。」