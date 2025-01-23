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低脂、高纖一點都不難 華埠公衛局教你健康享年味

記者李怡／舊金山報導
黃漪霖分享的低脂創意菜譜「彩虹錦繡盒」。（受訪者供圖）
黃漪霖分享的低脂創意菜譜「彩虹錦繡盒」。（受訪者供圖）

舊金山華埠公共衛生局22日舉辦「健康飲食迎新年」中文講座，由舊金山公共衛生局註冊營養師黃漪霖（Vivian I Lam Wong）主講，主要向亞裔社區普及農曆新年的健康飲食選擇，提倡低糖、低脂、高纖的飲食方式，幫助市民在享受年味的同時，保持健康。

黃漪霖表示，傳統年夜飯多以高脂肪、高鹽分的肉類為主，容易導致壞膽固醇（LDL）升高。她建議選擇低脂肪的蛋白質來源，如魚類、海鮮、去皮雞肉和豆腐，並搭配大量蔬菜，如青菜、瓜類和菇類。此外，她還分享了一道低脂創意菜譜「彩虹錦繡盒」，以蔬菜和春卷皮搭配，既美觀又健康，成為傳統菜色的絕佳替代。

講座中提到，新年期間的賀禮如曲奇、糕餅和糖果含高糖高脂肪，容易導致體重增加及健康問題。黃漪霖建議，改送乾貨如冬菇、木耳、瑤柱，或選擇茶葉禮盒和無添加糖的乾果。她強調，送禮時注重健康元素，不僅體現心意，還能增進家人朋友的福祉。

針對傳統「全盒」裡的高糖食品如糖蓮子和果汁糖，黃漪霖建議選用原味果仁、無添加糖的乾果及全麥餅乾作替代。此外，金幣朱古力可以少量作裝飾，或選用黑朱古力以降低糖分攝取，增添抗氧化效果。

黃漪霖分享，製作年糕和小食時可減少三分之一的糖和脂肪，用低脂奶或低脂椰汁代替椰汁，並選擇蒸製方式以減少熱量。同時提醒，即使是健康食品如果仁、瓜子，也需控制食量，避免攝取過量。

她表示，農曆新年是團聚和慶祝的時刻，但健康飲食同樣不可忽視。此次講座旨在幫助社區居民在節日期間實現均衡飲食，預防慢性病，並鼓勵大家將健康融入生活每一天。

講座於當日下午在華埠公共衛生中心舉行，吸引了眾多社區居民參加。

華埠公共衛生局舉行健康飲食講座，助力民眾健康過年。（受訪者供圖）
華埠公共衛生局舉行健康飲食講座，助力民眾健康過年。（受訪者供圖）
華埠公共衛生局舉行健康飲食講座，助力民眾健康過年。（受訪者供圖）
華埠公共衛生局舉行健康飲食講座，助力民眾健康過年。（受訪者供圖）

華埠 舊金山 亞裔

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