菲婦被遊民推下月台亡 家屬告BART求償

被遊民推下BART月台死亡的菲裔婦人家屬，控告BART未能保障乘客安全。示意圖。(取自BART臉書)

一名德利市(Daly City)婦人去年夏天在舊金山 灣區捷運列車(BART)被人推下月台、撞上列車身亡。她的家人現在控告BART未能保障乘客安全、未防止在車站與列車發生犯罪。

舊金山紀事報報導，21日稍晚在舊金山高等法院提出訴訟指出，被控殺害菲裔婦人丹丹(Corazon Dandan)的男子貝爾蒙特(Trevor Belmont)此前已被禁止進入BART，但警方並未執行該命令，導致74歲的丹丹喪生。紀錄顯示，貝爾蒙特曾被捕數十次，並曾被法官勒令遠離BART火車與車站。

丹丹的姪子艾爾文(Alvin Dandan)告訴「紀事報」，希望此事不再發生。他說，他的阿姨喜歡這座城市，喜歡搭火車到市中心，經常在德利市家中接到新到來美國的人，協助他們新的國家適應生活。這起訴訟給城市帶來「警示」(wake-up call)，並希望見到交通系統增加警力。訴訟還要求賠償損失、喪葬費用與律師費。

BART官員並未立即回應針對訴訟評論。

訴訟由Cotchett、Pitre & McCarthy與Pritzker Levine等律師事務所提出。指控包括過失致死、虐待老人、危險公共財產狀況等，以及因由丹丹死亡造成的損失。去年10月，家人已提起初步訴訟。

貝爾蒙特被控於去年7月在Powell Street車站月台上，推倒丹丹並撞上開往密爾布瑞列車。當時她正自工作十多年的聯合廣場旅館接線員工作返家途中。

貝爾蒙特出生在柬埔寨，警方敘述他為「遊民」(transient)，又名「Hoak Taing」，過去曾因精神病住院治療，導致他無法出庭。截至去年底，他尚未對此案提出抗辯。訂於下月再出庭。

起訴書稱，丹丹的死亡「並非不可預見的事故，而是BART因疏忽而導致在車站內發生暴力事件的直接結果」。訴訟列舉多年來乘客與員工在BART站月台受傷與死亡的多起案例，「並未採取任何有意義的措施，促使月台更安全，防止民眾被推倒或掉入軌道。」

律師指出，紐約市地鐵 在部分最忙碌車站安裝玻璃屏障，將乘客、軌道與行駛列車隔開，是合理的安全措施。近年來，紐約地鐵系統也發生類似事件，民眾被推向軌道、撞向迎面駛來列車。

去年11月，舊金山BART列車發生一起疑似隨機持刀傷人事件，再次引發公眾對BART暴力犯罪 擔憂。當地企業組織、市政官員、社區團體致函州長紐森，要求立即部署加州公路巡警、協助迴護BART治安。但這些警力尚未部署。

舊金山紀事報分析BART警方數據，發現系統暴力犯罪低於疫情之前。但是，儘管截至去年底，每次乘車的暴力犯罪率略下降，但仍幾乎是疫情前的兩倍。起訴書也引述BART警方統計數據，約有80%在BART犯罪被捕者是未繳費進入車站內。