勞動力減、住房不足 恐削弱矽谷科技實力

經濟學家認為，勞動力減少和住房不足，將持續削弱矽谷和灣區的科技實力。(取自聖荷西市府臉書)

過去兩年，舊金山灣區 已經減少6萬個科技職位，約占2022年底科技業勞動力高峰的10%。裁員伴隨著無家可歸增加、BART車站空無一人、空置辦公大樓與人口減少，導致矽谷信心危機。

灣區是否失去其作為科技業中心地位？答案是尚未如此，但須了解風險確實存在。當地政策制定者須減少對科技職位短期流失的注意，並且更加重視更令人擔憂的困境：勞動力減少與住房供應不足。

聖荷西信使報報導，有證據表明，灣區近來的科技業低潮為周期性，主要受到疫情 與聯準會危機應變措施影響。當新冠疫情迫使居家隔離，社群媒體需求飆升。聯準會向美國經濟注入5兆元刺激計畫、促動創投資 金大量湧入灣區。根據「Pitchbook」資料，新進資金自2020年的430億元增加超過兩倍至2021年的920億元。

然而，過度激勵措施也刺激通膨，導致聯準會政策迅速由寬鬆轉為緊縮。創投浪潮來得快、消失也快，儘管疫苗戰勝疫情、讓民眾重返生活。2021-2023年期間，創投資金仍下降三分之二。

不過，最重要的是，最壞時期似乎已經過去。創投資金再次呈上升趨勢，灣區科技業趨於穩定。灣區獲得創投資金仍比全國任何其他地區都多，科技職位數量也為主導地位、幾乎是達拉斯與奧斯丁的兩倍。

這並非灣區第一次遭遇科技泡沫破滅，1990年代末期網路泡沫破滅，矽谷於2000-2004年間失去近三分之一的科技職位。儘管如此，灣區從未失去其作為美國科技中心地位。

但經濟學家認為，不要期待灣區會出現另一次科技熱潮，此關係到地區的整體發展能力。過去兩年，科技業就業機會流失、抵銷了前三年的增幅，就業人數與2019年持平，目前占該地區勞動力供應16%。此為疫情爆發前以來的最高比例。即使科技職位已經穩定，但整體勞動力仍持續萎縮，科技巨頭搶占可用勞動力，新創公司如何發展？

經濟研究機構「Beacon Economics」創辦合夥人索恩伯格(Christopher Thornberg)認為，勞動力規模萎縮的部分原因，是矽谷人口流失，過去兩年人口減少15萬人。核心問題為住房短缺。情況看起來似乎矛盾，因為房屋存量事實上已成長。問題在於，儘管人口減少，過去五年的家庭數量增加。主要由於家庭收入增加與人口結構變化，導致每戶家庭人數急遽下降。

灣區領導人對辦公大樓空置與科技業職位減少的擔憂，是正確的，但他們尚未關心真正問題。真正的解決方案是大幅增加住房供應。

當灣區在這個問題猶豫不決時，德州、華盛頓州等正張開雙臂接納那些可能更願意留在加州，但因為種種原因而無法留下的公司，因素包括缺乏可用的勞動力。此外，更多住房是確保灣區科技業保持領先的關鍵，時間則是重要因素。