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阿縣地檢長7候選人 沈伊斌、韓慧娟2人有台灣背景

記者劉先進／屋崙報導
阿縣議員郝伯特，向7個候選人解釋問答規則。（記者劉先進╱攝影）
阿縣議員郝伯特，向7個候選人解釋問答規則。（記者劉先進╱攝影）

阿拉米達縣地檢長最終候選人公開面試21日下午舉行。七人入圍，有兩位是來自台灣的華裔。包括前阿縣檢察官韓慧娟（Annie Kimo Han Esposito）和阿拉米達市府律師沈伊斌（Yibin Shen）。

阿縣議員將在1月28日決定地檢長人選。新任地檢長將在2月4日宣誓入職。

另外五位候選人分別是，阿縣檢察官主任威爾森（Jimmie Wilson）、阿縣高級副地檢長洛威（Elgin Lowe）、阿縣高等法院法官迪克遜（Ursula Jones Dickson）、加州首席副檢察長約翰遜（Venus Johnson）、阿拉米達縣副法律顧問路易斯（LaTricia Louis）。

來自台灣的華裔、阿拉米達市府律師沈伊斌入圍此次地檢長公開面試。（記者劉先進╱攝影...
來自台灣的華裔、阿拉米達市府律師沈伊斌入圍此次地檢長公開面試。（記者劉先進╱攝影）

自2019年起，沈伊斌擔任阿拉米達市府律師。根據介紹，其辦公室在他創建的獨特架構下起訴各種犯罪。沈伊斌說，他擁有20多年的法律經驗和檢察經驗，以及全面的民事訴訟諮詢、輔導和行政管理經驗。他成功創辦北加州第一個也是唯一一個城市檢察官辦公室，並擔任其管理者。該辦公室從2019年處理幾十起案件，發展到如今處理700多起案件。

沈伊斌表示，他致力於熱愛的住房和消費者司法工作。進行公平住房和工資立法，以保護最脆弱的鄰居、工人和消費者。這些立法包括，限制收入來源歧視，確保收入最低的鄰居可以留在自己的家中。

沈伊斌表示，將優先考慮與社區團體和執法部門合作預防犯罪，實施恢復性司法和其他分流計畫，並為受害者提供支持，加強問責制和減少累犯。將以團結、負責、透明、公平和能力為領導，彌合地檢長辦公室和社區內部的分歧。

來自台灣的華裔檢察官韓慧娟入圍此次阿縣地檢長公開面試。（記者劉先進／攝影）
來自台灣的華裔檢察官韓慧娟入圍此次阿縣地檢長公開面試。（記者劉先進／攝影）

韓慧娟1999年到2023年任職阿縣檢察官，後來到康曲柯士達縣任檢察官。也是亞裔檢察官協會的共同創始人和主席。她表示，作為第一代華裔，在阿拉米達居住25年。是家中五個兄妹的老大，畢業於柏克萊加大，符合少數族裔的典型形象。但實際上，她曾是一名高中輟學生。她親身經歷過家庭精神疾病對家庭和個人造成的毀滅性打擊。也曾遭受暴力犯罪侵害。這些經歷和個人奮鬥塑造了她的性格、世界觀和日常處事方式，並奠定了核心價值觀和人性。

「我的理念是：堅持不懈、追求卓越和公平，並保持同情心。這就是我將帶回地檢長辦公室的理念和願景。我們知道這需要做很多工作。恢復公眾信任，恢復公共安全。」

韓慧娟強調自己作為檢察官的豐富經驗，從指控決定到審理最複雜的謀殺案，都是專家。處理過成百上千的案件，審理過許多嚴重和暴力的重罪。

她還說，自己是唯一一個擁有阿拉米達縣地區行政管理經驗的候選人，在阿縣度過大部分的檢察官生涯，一直在展示領導能力，從指控罪名到親手處理、家庭兒童團隊、監督到特許經營，一路晉升。

加州 華裔 柏克萊加大

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