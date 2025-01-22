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趕在App關停前 TikTok網紅坦白人設造假 粉絲怒批噁心

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
網紅爆料自己獲得幾百萬點讚的視頻是擺拍引眾怒。（截圖自Sara Uy tiktok視頻）
網紅爆料自己獲得幾百萬點讚的視頻是擺拍引眾怒。（截圖自Sara Uy tiktok視頻）

日前Tiktok應用程式關停不久後又重新上線。不少網紅卻因為在關停前最後時刻的「坦白局」，現在陷入尷尬境地。

據「每日郵報」報導，不少Tiktok內容創作者在該應用程式上周日關停前驚爆，自己流量最多的視頻其實出自造假。其中的一位叫做Lexi Hidalgo，擁有270萬粉絲。她因為分享自己的「咖啡聊天」和健身視頻而走紅，但在「關停坦白局」中卻承認說：「我沒有一次喝過在咖啡聊天中做的咖啡。貼出來的健身視頻也只有半數時候是真的在健身。」

她的坦白立刻引來眾怒。有人留言：「我希望這條視頻能幫助人們意識到她實際上是怎樣的。我恐怕她不是一個好人。」還有人說：「這真把我給毀了。這就是我粉她的理由嗎？都是謊言。真噁心。」

另外有人補充：「如果她認為這些有關她品牌核心價值的事情並不重要，可想而知她永遠不會承認的那些更糟糕的謊言。這肯定不是世界末日，但是顯露出她所有的在線人設都是假的。不知道還有人會再相信她麼。」

Hidalgo隨即刪除了這條原始視頻，試圖挽回。她在新視頻裡說：「咖啡是給我媽媽準備的。我現在也喝咖啡，只是2020年的時候不喝超甜的冰咖啡。」還說：「我有做健身。只是貼出視頻的時候沒有。我是一個全新應用上的小孩，我還不知道怎樣做得更好。」

另一位叫做Sara Uy的內容創作者主要分享自己在紐約城的公司生活。她流量最多的視頻有4700萬次觀看量，內容是出去晚餐前在鏡子面前檢查妝容，突然發現自己忘記穿裙子了。她站在公寓裡，突然意識到自己只穿了褲襪的驚訝表情，已經讓670多萬人點讚。

但在應用程式關停前夜，Uy自爆這條視頻完全是擺拍，她的反應也都是假裝出來的。她在上周五的一條視頻中坦白自己穿上褲襪後沒有「忘記」穿裙子，隨即迎來大波難以置信的粉絲，質疑她「你怎麼可以對我們這樣！」

此外還有以「自信女王」自居的網紅承認自己一直在吃之前否認的減肥藥。

很多網紅在關停前爆料自己的私人生活細節作為告別。

有網友表示：「他們就好像要死掉一樣。就算Tiktok要下線他們也可以去其他平台的。但現在所有人都知道（你在）說謊。」

咖啡

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