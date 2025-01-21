單價只有2元 金山部分CVS藥房薯片、飲料也跟著上鎖

位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

據SFGATE報導，舊金山 至少有兩家CVS連鎖藥房門店給薯片和零賣的罐裝飲料上了鎖。它們的價格最低2元，大約是去年最便宜的一包被鎖口香糖價格的一半。

在Geary街399號的CVS店裡，丙烯酸面板閃閃發光。從汽水瓶、Tide Pods到Goldfish脆餅乾，所有商品都被鎖了起來。工作人員說，薯片和飲料是最新大約一個月前被鎖在塑料板後面的商品。而買一袋售價2.69元的Lay's薯片只需一分鐘。

據工作人員估計，每天有十個人在Geary街CVS店偷東西，其中食品和飲料被偷得最頻繁。這些竊賊通常是遊民 ，而不是有組織的零售業竊賊。如果店員忘記重新鎖上飲料箱，他們就會偷走鎖著的蘇打水。否則，他們就會偷瓶裝水。因為瓶裝水是為數不多的公開擺放在貨架上的東西。

一位工作人員說，他不介意為顧客開鎖，因為可以在十秒鐘內完成。但顧客的感受卻不一樣。

48歲的阿根廷遊客Maria Dellipiane帶著十幾歲的女兒來舊金山旅遊，她說：「我討厭這樣，太不舒服了。在阿根廷，你可以拿起東西看看。我們可能會去別的超市，比如華格林（Walgreen），那裡會好些吧？」

她不知道的是，在華格林宣布因運營成本上升而關閉舊金山12家藥店一周後，其首席執行長溫特沃斯（Tim Wentworth）在一次投資 者電話會議上承認，將商品上鎖損害了銷售。

Geary大道商店的工作人員說，每天都有偷竊事件發生，其中食品和痘痘霜（acne cream）最常被偷。

經驗豐富的工作人員記得，一年前大多數商品都被鎖了起來，甚至包括牙刷和除臭劑。而這些商品在其他商店已經被保護了很多年。化妝品兩年前就被鎖起來了。

這位工作人員說：「有些人會直接拿袋子來裝，有時是一、兩個，有時是一個接一個。我只希望新市長能做點什麼。他們必須抓住這些傢伙。當你報警時，他們需要一個小時才能出現。我們無能為力，甚至連去抓他們都做不到。我們不想失去工作。」

當被問及盜竊問題時，CVS用一封簡短的郵件回覆說，鎖定商品是為了確保為付費顧客提供的商品有庫存，根據特定商店的盜竊數量鎖定更多的東西。

發言人說：「我們的產品保護決策是由數據驅動的。我們利用各種不同的措施來阻止或防止盜竊，鎖定商品是不得已而為之的措施。」