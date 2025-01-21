中谷農場工人 害怕被驅逐不敢上工 恐影響柑橘價格

中谷地區的移民勞工已經因為恐懼而不敢上工，讓當地的柑橘採收陷於停頓。 (M1DDL3 M7N/ Pexels)

據NBC新聞報導，川普總統大規模驅逐非法移民 的承諾已經開始顯示其影響。加州農業廳近日表示中谷地區的移民勞工 已經因為恐懼而不敢上工，讓當地的柑橘採收陷於停頓。灣區的農業領袖擔心同樣的事情會在本地發生，憂慮會影響到柑橘價格。

目前正是柯恩縣（Kern County）柑橘收穫高峰時節，但卻因為移民機構最近針對有犯罪紀錄的無證移民的行動而受到影響。州農業廳表示這一行動讓一些農場勞工太害怕不敢上工。

蒙特瑞縣農業局局長格魯特（Norm Groot）表示，對目前事態非常關注，並很關切事情的進一步發展。沙林納斯山谷的收穫季從4月下旬開始。而本地需要大約5萬5000名移民勞工來應對收穫季節。他說：「如果他們不來上工的話，地裡的作物就沒法採收，白白浪費，」食品價格也會因此上漲。

蒙特瑞縣議員阿萊霍（Luis Alejo）表示：「當疫情期間需要移民勞工的時候他們被稱作關鍵勞工（essential workers），現在是他們需要我們的時候。」

蒙縣農業局已經在上周三和該縣領導人一同發表聲明稱會盡力保護勞工以及家屬。但表示，縣境內的種植業者正在密切關注其他縣內事態的發展。

墨西哥 總領館表示，全美境內的領事館都接到墨西哥總統的直接指令，要求確保無證移民的基本權利不受侵犯。