十家最值得嘗試新餐廳 舊金山御食園上榜 灣區唯一

「今日美國」評選舊金山餐廳「御食園」躋身美國最佳新餐廳之列。（取自餐廳網站）

據媒體SFGATE報導，「今日美國」（USA Today）在最近評選出的2025年必須品嘗的美國10家最佳新餐廳中，加州 有三家餐館榜上有名。舊金山（San Francisco）的中餐廳「御食園」（Z & Y Peking Duck）是灣區的唯一代表，排名第九位。

Z & Y Peking Duck是米其林「必比登推薦」（Bib Gourmand）得主Z & Y Restaurant的豪華姊妹餐廳，後者就在街對面，供應令人垂涎欲滴的川菜。這家華埠 餐廳由主廚Lijun Han主理，於2023年底開業，取代了之前的Z & Y分店Z & Y Bistro，後者是一家拉麵和串串店，於2018年關閉。Z & Y Peking Duck餐廳主打桌邊雕刻的北京烤鴨（如果你覺得特別花哨，還可以點魚子醬）、還有小籠包和烤鱸魚（grilled sea bass）。

洛杉磯的Norikaya也是加州的獲獎者之一，排名第六。這家位於韓國城的高檔日式餐廳燈光昏暗，菜單上的菜餚包括手卷和居酒屋菜餚，從龍蝦dynamite卷到甜雞尾酒醬炒魷魚，應有盡有。

Smoke Door Lake Tahoe Saryo是位於國王海灘的一家日本餐廳，專營木柴燒烤，排名第四。Smoke Door餐廳提供的菜餚包羅萬象，從用芝麻醬浸泡麵 包製作的牛油果吐司，到從東京Toyosu魚市場親自挑選的新鮮魚類。

「今日美國」通過邀請美食和旅遊專家小組提名他們最喜愛的在過去一年半的時間裡新開業的20家餐廳來評選獲獎者，然後由讀者投票選出前十名。