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終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

回鄉外國學生 趕在川普就職前返校

編譯林思牧／綜合報導
去年接近年底的時候，墨西哥Chiapas省的一條公路上，許多人結隊往美國邊境行走，要在川普上任前越過邊界。(美聯社)
去年接近年底的時候，墨西哥Chiapas省的一條公路上，許多人結隊往美國邊境行走，要在川普上任前越過邊界。(美聯社)

川普已於20日上任總統。他在競選期間一再強調將嚴格縮緊移民政策，連合法到美國深造的外國學生都深感恐懼焦慮。灣區許多大學公開重申，會盡力保護外籍學生以及無證學生的學習機會。

聖荷西信使報報導，上個學期結束後，柏克萊加大法學院學生阿薩德(Adel Asad)回巴基斯坦老家，與家人一起度他的寒假。突然他收到了學校發來的一封電子郵件，鼓勵學生們在1月20日川普就任總統之前回到校園，否則有可能會沒辦法入境美國。

川普在第一任總統任期內，以安全疑慮為由簽署行政命令，暫時禁止伊拉克、敘利亞、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門的國民入境。拜登總統撤銷了那項政策。但川普表示，他計畫恢復並擴大執行。阿薩德說：「這非常可怕，情況很悲慘」。

灣區的許多大學已公開表示，他們將致力於支持國際學生和非法居住在美國的留學生。譬如加州州立大學在一份書面聲明中表示：「我們將竭盡全力支持我們大學社區的無證成員。」

包括聖荷西州立大學、柏克萊加大和東灣州立大學在內的多所加州學校，都呼籲國際學生在川普就任前返回校園，以防可能實施的旅行禁令。川普將移民議題作為競選活動的焦點，誓言驅逐大批非法移民、取消數百萬兒童的出生公民權並採取更嚴格的邊境政策。

但川普表示，將向外國畢業生提供綠卡，以幫助外國學生留在美國，並公開支持為包括技術工人在內的高技能工人發放H-1B特殊簽證，儘管他的支持者中有許多強烈反對。

儘管有這樣的保證，在灣區各大學學習的國際學生仍然對他們在美國未來和川普政府的計畫感到擔憂和不確定。美國如今對移民懷有敵意的政治氣氛，對來自政治不穩定或反LGBTQ國家的留學生來說尤其造成焦慮。他們就是為了躲避原有國家的迫害而來的，如果被遣返，他們的下場可能比沒來之前更慘。

川普 非法移民 柏克萊加大

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