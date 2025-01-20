我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

華裔發聲：亞裔拒絕淪政治工具 亞太軍事支出應投入民生

記者王子涵／舊金山報導
蕭思華（Sheila Xiao）在舊金山出生，是華裔第二代移民，她共同創立了反美對華侵略組織「Pivot to Peace」。（記者王子涵／攝影）
蕭思華（Sheila Xiao）在舊金山出生，是華裔第二代移民，她共同創立了反美對華侵略組織「Pivot to Peace」。（記者王子涵／攝影）

蕭思華（Sheila Xiao）在舊金山出生，是華裔第二代移民，她共同創立了反美對華侵略組織「Pivot to Peace」。她在19日的集會中表示，亞裔社區的恐懼情緒經常被操控，成為極右派億萬富翁推進警察軍事化和其他右翼議程的工具。她指出：「這些億萬富翁並不真正關心亞裔社區。他們利用我們的恐懼，將舊金山的社會問題歸咎於進步政策，這完全是謊言。」

蕭思華說，舊金山的高房價、藥物濫用問題及犯罪現象，實質上源於貧富差距加劇和系統性壓迫。「富人的富有，是建立在窮人日益貧困的基礎上的，這是一種結構性的剝削。」

蕭思華特別提到，亞裔社區在新冠疫情期間經歷的種族歧視和暴力事件，是川普政府長期反華輿論和冷戰政策的直接結果。「自歐巴馬政府的『重返亞洲』的政策以來，主流媒體針對中國和華人妖魔化的不當報導不斷加劇，而這正是美國無止境戰爭計畫的一部分。」她指出，正是這種仇恨推動了針對亞裔的種族暴力，也讓亞裔成為冷戰政策的犧牲品。

蕭思華表示，拜登政府在洛杉磯的寶馬山火災發聲後，僅僅給每位受災居民770元的補助，而相比之下，美國向以色列提供的軍事援助高達270億元。「我們應該把這些資金用於教育、醫療和住房，而不是戰爭和破壞。」蕭思華說。

舊金山是全美進步派的先鋒城市，而在本次地方選舉中也出現右傾的跡象，其中亞裔社區右傾明顯。蕭思華對本報表示，無論是民主黨還是共和黨，都未能真正解決亞裔社區的安全和福祉問題。「右派雖然關注犯罪，但其根本目的是利用亞裔社區的恐懼來實現自身的政治目的。而民主黨則多是口惠而實不至，缺乏實質性的支持。」

蕭思華呼籲亞裔社區團結起來，拒絕成為政治工具，也拒絕讓戰爭和不平等的政策繼續剝削亞裔社區。

亞裔 舊金山 民主黨

上一則

緩解山火恐懼 舊金山消防局特別演習展示應急能力

延伸閱讀

全球最佳旅遊景點加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

全球最佳旅遊景點加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山
舊金山消防局展示應急演習與消防準備

舊金山消防局展示應急演習與消防準備
川普上任前夕 灣區移民組織、工會發起抗議 反擊極右主義億萬富翁干政

川普上任前夕 灣區移民組織、工會發起抗議 反擊極右主義億萬富翁干政
年節展／翠雲越南舞團 舞蹈展現文化和生活

年節展／翠雲越南舞團 舞蹈展現文化和生活
國民黨舊金山分部新任常委呂玉貞接棒 毛小苓功成身退

國民黨舊金山分部新任常委呂玉貞接棒 毛小苓功成身退

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

2025-01-12 21:45

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險