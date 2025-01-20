華裔發聲：亞裔拒絕淪政治工具 亞太軍事支出應投入民生

蕭思華（Sheila Xiao）在舊金山出生，是華裔第二代移民，她共同創立了反美對華侵略組織「Pivot to Peace」。（記者王子涵／攝影）

蕭思華（Sheila Xiao）在舊金山 出生，是華裔第二代移民，她共同創立了反美對華侵略組織「Pivot to Peace」。她在19日的集會中表示，亞裔 社區的恐懼情緒經常被操控，成為極右派億萬富翁推進警察軍事化和其他右翼議程的工具。她指出：「這些億萬富翁並不真正關心亞裔社區。他們利用我們的恐懼，將舊金山的社會問題歸咎於進步政策，這完全是謊言。」

蕭思華說，舊金山的高房價、藥物濫用問題及犯罪現象，實質上源於貧富差距加劇和系統性壓迫。「富人的富有，是建立在窮人日益貧困的基礎上的，這是一種結構性的剝削。」

蕭思華特別提到，亞裔社區在新冠疫情期間經歷的種族歧視和暴力事件，是川普政府長期反華輿論和冷戰政策的直接結果。「自歐巴馬政府的『重返亞洲』的政策以來，主流媒體針對中國和華人妖魔化的不當報導不斷加劇，而這正是美國無止境戰爭計畫的一部分。」她指出，正是這種仇恨推動了針對亞裔的種族暴力，也讓亞裔成為冷戰政策的犧牲品。

蕭思華表示，拜登政府在洛杉磯的寶馬山火災發聲後，僅僅給每位受災居民770元的補助，而相比之下，美國向以色列提供的軍事援助高達270億元。「我們應該把這些資金用於教育、醫療和住房，而不是戰爭和破壞。」蕭思華說。

舊金山是全美進步派的先鋒城市，而在本次地方選舉中也出現右傾的跡象，其中亞裔社區右傾明顯。蕭思華對本報表示，無論是民主黨 還是共和黨，都未能真正解決亞裔社區的安全和福祉問題。「右派雖然關注犯罪，但其根本目的是利用亞裔社區的恐懼來實現自身的政治目的。而民主黨則多是口惠而實不至，缺乏實質性的支持。」

蕭思華呼籲亞裔社區團結起來，拒絕成為政治工具，也拒絕讓戰爭和不平等的政策繼續剝削亞裔社區。