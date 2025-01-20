我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

川普上任前夕 灣區逾60移民、工會團體抗議極右政策

記者王子涵／舊金山報導
抗議海報將川普與法西斯主義聯繫起來。（記者王子涵／攝影）
抗議海報將川普與法西斯主義聯繫起來。（記者王子涵／攝影）

逾60個灣區移民組織、工會及社區團體，19日中午在舊金山市政廳廣場舉行大規模示威活動，表達對川普政府極右政策和億萬富翁利益至上議程的不滿。該行動是全美70多個城市同步進行的「反擊運動」（Fightback Movement）的一部分。

抗議海報將川普與法西斯主義聯繫起來。（記者王子涵／攝影）
抗議海報將川普與法西斯主義聯繫起來。（記者王子涵／攝影）

「川普政府上台的第一天就威脅要展開大規模移民驅逐行動，這對於移民社區多年來爭取的權利，如DACA（童年入境暫緩遣返計畫）以及庇護城市政策構成重大威脅。」灣區移民防衛委員會代表莫特祖馬(Jesus Moctezuma）表示，「只有當移民、工人和社會各界團結起來時，我們才能拯救自己。」

當天市政廳廣場聚集數千人，抗議橫幅填滿了平時熙攘的廣場。抗議團體的訴求也多種多樣，包括反戰、反種族主義、爭取工人權益、女性權益、環境教育、反對億萬富翁幹政等。將不同團體團結起來的，就是對當選總統川普的不滿。

「川普！羞恥！（Trump! Shame!）」抗議團體齊聲呼喊。

ANSWER聯盟領袖尤金表示，只有通過集體行動，工人階級才能贏得真正的正義和權力...
ANSWER聯盟領袖尤金表示，只有通過集體行動，工人階級才能贏得真正的正義和權力。（記者王子涵／攝影）

抗議集會由ANSWER聯盟（反戰與終止種族主義行動聯盟）和巴勒斯坦青年運動（Palestinian Youth Movement）等多個組織共同發起。ANSWER聯盟領袖尤金(Lisa Eugene）表示：「種族主義在全國蔓延，女性權利遭到最高層次的削弱，物價不斷上漲而工資停滯，環境危機愈演愈烈。我們不能袖手旁觀，必須為改變而奮鬥。」她強調，只有通過集體行動，工人階級才能贏得真正的正義和權力。

巴勒斯坦青年運動代表巴斯馬（Basma）發言稱：「在過去的15個月裡，甚至過去76年的巴勒斯坦被占領的歷史中，我們的人民始終在為解放而奮鬥。今天，我們慶祝第一次停火之夜，但這僅僅是開始。我們將繼續為巴勒斯坦、工人階級、移民群體、非裔和LGBTQ+社區而戰，實現真正的自由。」

社會主義與解放黨（Party for Socialism and Liberation）組織者羅賓遜（Ramsey Robinson）指出，抗爭不僅是針對川普，也針對以資本主義為基礎的不公正系統，這個系統導致貧困、種族歧視和環境破壞。」他呼籲群眾團結起來，挑戰現行兩黨制並推動社會主義改革，確保每個人都能獲得基本的生活保障，包括食物、住房、醫療和教育。

移民 川普 巴勒斯坦

上一則

緩解山火恐懼 舊金山消防局特別演習展示應急能力

延伸閱讀

彭博：川普將宣布全國能源緊急狀態 啟動新權力

彭博：川普將宣布全國能源緊急狀態 啟動新權力
拜登新增就業率、任命的聯邦法官 皆多於川普和歐巴馬

拜登新增就業率、任命的聯邦法官 皆多於川普和歐巴馬
馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看
台積電已獲15億美元首批補助金 財務長：有信心川普政府續資助

台積電已獲15億美元首批補助金 財務長：有信心川普政府續資助
川普：上任幾天內 將公布甘迺迪兄弟與金恩博士暗殺檔案

川普：上任幾天內 將公布甘迺迪兄弟與金恩博士暗殺檔案

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

2025-01-12 21:45

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險