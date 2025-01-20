川普上任前夕 灣區逾60移民、工會團體抗議極右政策

抗議海報將川普與法西斯主義聯繫起來。（記者王子涵／攝影）

逾60個灣區移民 組織、工會及社區團體，19日中午在舊金山市政廳廣場舉行大規模示威活動，表達對川普 政府極右政策和億萬富翁利益至上議程的不滿。該行動是全美70多個城市同步進行的「反擊運動」（Fightback Movement）的一部分。

抗議海報將川普與法西斯主義聯繫起來。（記者王子涵／攝影）

「川普政府上台的第一天就威脅要展開大規模移民驅逐行動，這對於移民社區多年來爭取的權利，如DACA（童年入境暫緩遣返計畫）以及庇護城市政策構成重大威脅。」灣區移民防衛委員會代表莫特祖馬(Jesus Moctezuma）表示，「只有當移民、工人和社會各界團結起來時，我們才能拯救自己。」

當天市政廳廣場聚集數千人，抗議橫幅填滿了平時熙攘的廣場。抗議團體的訴求也多種多樣，包括反戰、反種族主義、爭取工人權益、女性權益、環境教育、反對億萬富翁幹政等。將不同團體團結起來的，就是對當選總統川普的不滿。

「川普！羞恥！（Trump! Shame!）」抗議團體齊聲呼喊。

ANSWER聯盟領袖尤金表示，只有通過集體行動，工人階級才能贏得真正的正義和權力。（記者王子涵／攝影）

抗議集會由ANSWER聯盟（反戰與終止種族主義行動聯盟）和巴勒斯坦 青年運動（Palestinian Youth Movement）等多個組織共同發起。ANSWER聯盟領袖尤金(Lisa Eugene）表示：「種族主義在全國蔓延，女性權利遭到最高層次的削弱，物價不斷上漲而工資停滯，環境危機愈演愈烈。我們不能袖手旁觀，必須為改變而奮鬥。」她強調，只有通過集體行動，工人階級才能贏得真正的正義和權力。

巴勒斯坦青年運動代表巴斯馬（Basma）發言稱：「在過去的15個月裡，甚至過去76年的巴勒斯坦被占領的歷史中，我們的人民始終在為解放而奮鬥。今天，我們慶祝第一次停火之夜，但這僅僅是開始。我們將繼續為巴勒斯坦、工人階級、移民群體、非裔和LGBTQ+社區而戰，實現真正的自由。」

社會主義與解放黨（Party for Socialism and Liberation）組織者羅賓遜（Ramsey Robinson）指出，抗爭不僅是針對川普，也針對以資本主義為基礎的不公正系統，這個系統導致貧困、種族歧視和環境破壞。」他呼籲群眾團結起來，挑戰現行兩黨制並推動社會主義改革，確保每個人都能獲得基本的生活保障，包括食物、住房、醫療和教育。