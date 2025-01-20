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緩解山火恐懼 舊金山消防局特別演習展示應急能力

記者李怡／舊金山報導
隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市完善的消防基礎設施和應急能力。（記者李怡／攝影）
隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市完善的消防基礎設施和應急能力。（記者李怡／攝影）

隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局（SFFD）周末舉行了一場特別的應急演習，展示城市完善的消防基礎設施和應急能力。

隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市...
隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市完善的消防基礎設施和應急能力。（記者李怡／攝影）

此次演習突出了SFFD的先進能力，特別是其獨特的輔助供水系統。這一系統源於1906年地震後的重建經驗，包括高壓和低壓消防栓、分布全市的儲水池，以及能夠直接從舊金山灣抽取水源並輸送到城市街道的消防船，成為火災撲救中的重要資源。

隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市...
隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市完善的消防基礎設施和應急能力。（記者李怡／攝影）

消防局長克里斯本(Dean Crispen)表示，舊金山市的基礎設施和應急系統非常完善，隨時準備應對任何可能的危機。他強調：「舊金山是安全的，我們的消防隊伍已做好充分準備。」

隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市...
隨著洛杉磯山火引發對應急準備的擔憂，舊金山消防局周末舉行了特別應急演習，展示城市完善的消防基礎設施和應急能力。（記者李怡／攝影）

舊金山的這一展示與洛杉磯近期山火的應對形成鮮明對比。洛杉磯的火災因消防資源不足而蔓延，引發外界對災難應急能力的擔憂。雖然目前舊金山沒有面臨山火威脅，但作為加州易受火災影響的城市之一，民眾對潛在災害的擔憂與日俱增。

舊金山市長羅偉希望居民保持冷靜，不要因洛杉磯山火的報導而感到不安。城市會做好全方...
舊金山市長羅偉希望居民保持冷靜，不要因洛杉磯山火的報導而感到不安。城市會做好全方位的應急準備。（記者李怡／攝影）

SFFD目前在全市範圍內設有超過44個消防站，其中包括三個位於舊金山國際機場的專用消防站。輔助供水系統是舊金山消防基礎設施的一大亮點，該系統能確保在最極端的情況下也能迅速獲取水源。消防船作為系統的重要組成部分，能直接從舊金山灣抽取水源並支持大規模火災的撲救。

此外，舊金山消防局還派遣了30名消防員支援洛杉磯的兩場山火撲救工作，並隨時準備提供更多的資源和幫助。

當天演習得到城市各安全部門的支持、舊金山警察局、應急管理局以及市議員代表共同出席。

舊金山市長羅偉表示：「我們希望居民保持冷靜，不要因洛杉磯山火的報導而感到不安。城市會做好全方位的應急準備，但居民本身在家也要準備防震防災應急包。以應對緊急狀況。」

消防局同時提醒市民做好基本的防災準備，如遇火災威脅，可撥打滅火救助熱線628-223-9255。

舊金山消防船可以覆蓋的包括日落區與列治文地區的應急消防。（記者李怡／攝影）
舊金山消防船可以覆蓋的包括日落區與列治文地區的應急消防。（記者李怡／攝影）

從洛杉磯來舊金山遊玩的華人Bill Yao夫婦，正巧趕上這場演習。他們表示，演習向民眾展示完善的基礎設施，給民眾更多的安全感。先進的輔助系統以及對歷史經驗的吸取，舊金山消防局向公眾展示了其應急能力，增強了市民面對可能危機時的信心，體現城市的韌性與安全保障。

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