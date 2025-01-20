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史丹福大學紀念金恩博士 辦多信仰跨宗教活動

記者徐蓓蓓／史丹福報導
紀念活動現場的印度教祭典儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）
紀念活動現場的印度教祭典儀式。（記者徐蓓蓓／攝影）

史丹福大學19日在紀念教堂舉辦題為「反思、行動、提升（Reflect. Act. Uplift)」的金恩博士紀念活動，倡導建立更公正和平等的社區。本次活動是一場多信仰跨宗教的公共活動，邀請到來自基督教、猶太教、伊斯蘭教、印度教、佛教等多個宗教的代表，以及史丹福大學的多個藝術團體參加紀念活動。

弗洛伊-托馬斯演講紀念金恩博士。（記者徐蓓蓓／攝影）
弗洛伊-托馬斯演講紀念金恩博士。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次紀念活動的主旨演講者，是來自范德比大學的道德與社會學教授弗洛伊-托馬斯（Stacey Floyd-Thomas)博士。她同時還是基督教道德協會（SCE)的執行長和全美享有盛譽的黑人宗教學者（BRSG)的執行長，並且是種族、族裔和宗教研究協會（SRER)的聯合創始人。

史丹福大學藝術團體以藝術形式紀念金恩博士的遺產。（記者徐蓓蓓／攝影）
史丹福大學藝術團體以藝術形式紀念金恩博士的遺產。（記者徐蓓蓓／攝影）

本次活動的祭壇畫由具像藝術家圖姆（Lauren Toomer)設計。她的作品受到人類肢體和微妙瞬間影響的啟發，不斷挑戰周圍空間、文字和表面的邊界。她為此次活動特別設計了拼接的織布作為祭壇畫，來回應人類的內在聯繫和金恩博士天下一家（World House)的願景。

史丹福大學副教務長拉斯克夫（Matthew Rascoff)日前發文緬懷金恩博士1967年在史丹福的演講內容，強調不該遺忘。文中提到金恩博士來到史丹福大學時，正值民權運動的十字路口。他倡導的非暴力運動，受到多地暴亂的挑戰；此前他公開反對越戰的言論也遭到各種口誅筆伐。

拉斯克夫認為，金恩在史丹福演講的核心內容是關於「不平等，」不僅思考了貧窮的物質層面，更考慮了其在心理層面的影響，尤其是對兒童的影響。

拉斯克夫指出，2025年1月20日是金恩博士紀念日40周年，「要反思金恩博士的遺產，我們自身的教育理想，並且共同努力來縮減將他們同我們的現實分開的差距。」

史丹福大學 猶太 印度

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