我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

緬懷民權領袖金恩博士 加州火車推出免費紀念列車

記者龔玥／聖荷西報導
caltrain將在節日設立紀念火車。（記者龔玥／攝影）
caltrain將在節日設立紀念火車。（記者龔玥／攝影）

為紀念美國民權運動領袖金恩博士，加州火車公司（Caltrain）20日推出特別NorCalMLK紀念列車免費服務。這項特別的列車服務將從聖荷西Diridon車站發車，途經多個站，最終抵達舊金山，幫助乘客前往參加一年一度的紀念活動。

這趟特別的紀念列車不僅象徵著對金恩博士的致敬，也為社區提供了慶祝這位歷史偉人的便利途徑。乘客需提前登記以領取免費的慶典車票。列車於上午9時20分從聖荷西Diridon站出發，9時45分停靠巴洛阿圖站、10時02分聖馬刁站和10時08分密爾布瑞站，預計上午10時27分抵達舊金山站。

為了讓這次旅程更加難忘，車廂內將提供多種互動活動，特別是為兒童準備的免費贈品，教育和激勵下一代理解馬金恩博士的非凡成就。這趟列車也向1965年從塞爾瑪到蒙哥馬利的歷史性54哩遊行致敬，象徵著平等、正義與團結的精神。

紀念列車的乘客將在舊金山市參與由北加州金恩博士社區基金會（NorCalMLK）舉辦的紀念活動，包括遊行和一系列社區文化慶祝活動。雖然返程不設專列，但當天下午1時以後從舊金山發出的南行列車將接受慶典車票，方便乘客順利返家。

活動當天，加州火車公司將根據假期時間表運行，確保列車服務順暢。車站停車規則將照常執行，全天收費5.5元。停車許可證可在加州火車站的自動售票機購買，或者通過加州火車移動應用程式獲取。

加州火車公司表示，這項特別的免費服務不僅是對歷史的致敬，更是讓更多人參與紀念活動的一次嘗試。社區成員通過這一便捷的方式，可以輕鬆前往舊金山參與慶祝，同時感受團結與多元文化的氛圍。

加州 舊金山 聖荷西

上一則

藍盾保險首度任命女性首席執行長

下一則

劉文采傳記電影 重現華裔移民奮鬥史

延伸閱讀

慶祝馬丁路德日 加州火車推出免費紀念列車服務

慶祝馬丁路德日 加州火車推出免費紀念列車服務
聖荷西動物護理中心PAWp-Up 延至2月15日

聖荷西動物護理中心PAWp-Up 延至2月15日
川普將上任 聖荷西加強保護移民社區

川普將上任 聖荷西加強保護移民社區
Zillow：今年全美房地產市場競爭力 灣區幾乎墊底

Zillow：今年全美房地產市場競爭力 灣區幾乎墊底
30區房車街頭過夜將清理 聖荷西先拖Chynoweth Ave大型車

30區房車街頭過夜將清理 聖荷西先拖Chynoweth Ave大型車

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

2025-01-12 21:45

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險