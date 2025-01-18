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中領館慶春節 金山市長羅偉出席

記者李怡／舊金山報導
羅偉與代總領事楊守征為瑞獅點睛。（記者李怡／攝影）
羅偉與代總領事楊守征為瑞獅點睛。（記者李怡／攝影）

舊金山市長羅偉17日出席中國駐舊金山總領事館舉辦的春節招待會，與當地華人社區共同慶祝蛇年新春。充分展現中美兩地間文化交流紐帶，當地民選官員、社區領袖及華人華僑代表約500多人出席。

活動在中國駐舊金山總領事館內舉行，會場裝飾著紅燈籠和中國結等節慶裝飾，洋溢著濃厚的春節氣氛。舊金山市長羅偉身著正裝，致詞時表示：「舊金山是一個以多元文化和包容性著稱的城市。春節不僅是慶祝中國文化的節日，更是加強我們與華人社區聯繫的寶貴機會。期待在新的一年裡，深化與中國城市的合作，攜手實現更大的發展。」

與會主要代表。（記者李怡／攝影）
與會主要代表。（記者李怡／攝影）

中國駐舊金山代理總領事楊守征在致詞中表示對中美關係未來發展的積極展望。他指出，「中美兩國是當今世界最重要的兩個經濟體。地方之間的交流是雙邊關係的重要組成部分。舊金山與中國的上海、廣州等姐妹城市長期保持友好合作，不僅推動了經貿往來，也加深了人文交流。」

出席招待會的華僑代表。（記者李怡／攝影）
出席招待會的華僑代表。（記者李怡／攝影）

活動期間，精彩的舞獅表演、民族音樂演奏和書法展示將節日氣氛推向高潮。賓客們也獲贈象徵蛇年好運的紅色幸運抽獎券，寓意吉祥如意。羅偉與代總領事楊守徵、副總領事宋國選、加州財務長馬世雲等共同參與舞獅點睛儀式，象徵著開創新篇章的美好願景。

獲得表彰的華僑代表。（記者李怡／攝影）
獲得表彰的華僑代表。（記者李怡／攝影）

致詞和互動中，雙方展望新一年的合作前景。楊守征表示，全球化不斷發展的今天，中美地方間的交流與合作不僅惠及兩國人民，也對世界的和平與繁榮具有深遠意義。

舊金山 羅偉 華人

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