羅偉提案應對芬太尼危機 舊金山市議會內部分歧

羅偉（右）在本周市議會提案應對芬太尼危機，內部分歧凸顯。（記者李怡╱攝影）

舊金山 新任市長羅偉 （Daniel Lurie）提出的「芬太尼緊急狀態 條例」在市議會內部引發意見分歧。提案旨在賦予市政府更多權力，以應對芬太尼濫用、行為健康危機和露天毒品市場問題。但其涉及的權力範圍和執行期限引起了議員們的分歧。

羅偉於14日在市議會提出這項立法。法案將允許市政府加快招聘、簽訂合同和啟動相關項目，而無需接受部分現有監管條例的約束。他希望這些額外權力能幫助舊金山迅速擴展庇護設施和社會服務，以減少芬太尼過量死亡的數量。羅偉在15日的發布會上表示：「這是一場需要緊急行動的危機。」

羅偉在本周市議會提案應對芬太尼危機，內部分歧凸顯。（記者李怡╱攝影）

儘管羅偉的提案已得到五位市議員的共同支持，包括麥德誠（Matt Dorsey）和馬百樂（Bilal Mahmood）等較溫和的議員，但部分議員對該提案持保留態度，認為目前尚未提供足夠的細節來支持如此大規模的權力調整。

市議員華頌善表示：「在我看來，現在支持這項提案為時過早，」他指出，羅偉尚未展示一份詳細計畫，說明如何利用這些額外的權力來實現目標。

該提案將允許市長在無需市議會批准的情況下簽訂庇護所租約、豁免競標要求，並在市議會未能在45天內對提案表決時，市長自行批准價值低於5000萬元的合同。

市議員陳詩敏（Connie Chan）對此提出了期限問題，建議將該法案的執行期縮短為每六個月滾動審議，而非羅偉提議的五年長期期限。「我認為舊金山的居民希望在六個月內看到成果，而不是等五年。」

支持該提案的議員則強調，芬太尼濫用問題已經對舊金山造成了前所未有的生命損失，必須採取果斷行動。麥德誠表示：「這是一場公共健康災難，從生命損失的角度來看，幾乎是前所未有的。」

麥德誠的選區包括受芬太尼問題重創的南市場SoMa社區。他一直推動對芬太尼危機採取更加積極的應對措施。他認為，羅偉的提案將賦予市政府急需的靈活性，來迅速應對這場危機。

根據該法案，市府財務辦公室將負責監督這一權力的使用，確保提高透明度和問責制，並對外公開相關活動報告。有批評者擔心，授予市長如此廣泛的權力可能會削弱市議會的監督職能，從而導致潛在的濫用問題。

「芬太尼緊急狀態條例」目前正在等待市議會審議，但內部的分歧表明，此提案的通過可能並非易事。儘管支持者呼籲採取緊急行動，反對者仍要求更多細節和更短的執行期限。