OpenAI吹哨人巴拉吉之死 聯邦眾議員羅康納籲徹查

聯邦眾議員羅康納公開呼籲，對OpenAI吹哨人巴拉吉之死進行全面、透明的調查。（美聯社）

代表矽谷的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）15日公開呼籲，對去年聲稱OpenAI 違反聯邦著作權法的吹哨人巴拉吉（Suchir Balaji）的死因展開全面、透明的調查。

前OpenAI研究員巴拉吉，去年11月26日被人發現在舊金山住處死亡。（取自LinkedIn）

26歲的前OpenAI研究員巴拉吉去年11月26日被人發現在舊金山 住處死亡，舊金山法醫辦公室初步裁定為自殺。巴拉吉雙親後來聘請一名私家偵探展開調查，並委託進行獨立驗屍，但家屬尚未公布屍檢結果。

聖荷西信使報報導，巴拉吉的母親拉瑪勞（Poornima Ramarao）15日上午首先在社群媒體X上發文，感謝羅康納「談論我們的兒子，同時保證支持我們，並將呼籲聯邦調查局進行調查」。

羅康納隨後發文回應說：「我對您失去兒子感到悲痛。鑑於您強烈懷疑令郎是遭到謀殺，因此我認為，聯邦調查局或相關單位應該進行全面、透明的調查。」

羅康納後來向信使報證實，這則貼文的確出自其手筆。他表示，他當天稍早與拉瑪勞講了很久的電話，相信拉瑪勞「還有一些問題未找到答案」的說法。

當被問到是否會在國會層面上採取進一步行動來找出這些問題的答案時，羅康納表示，他會「把調查交給合適的聯邦執法單位進行」。

就連OpenAI早期投資者馬斯克（Elon Musk）也對巴拉吉的死發表了看法，質疑巴拉吉並非死於自殺。馬斯克也在X上回覆了拉瑪勞呼籲聯邦調查局介入的貼文。

舊金山法醫辦公室12月中旬認定巴拉吉死於自殺，但最終屍檢報告至今未完成。警方當時向信使報表示，沒有發現任何巴拉吉遭到謀殺的證據。他們13日仍維持這項評估。

去年10月，巴拉吉向紐約時報 透露，他工作了四年的前雇主OpenAI不斷違反聯邦著作權法，竊取網路上的資料來訓練其聊天機器人ChatGPT，此舉引發全國關注。

巴拉吉在其個人網站上詳細分析了他的憂慮，稱OpenAI的數據收集行為「對於整個網路生態系統來說不是一個可持續的模式」。他對紐約時報說：「如果你相信我所相信的事，你只能選擇離開這家公司。」