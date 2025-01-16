灣區首座Bay FC主題迷你足球場 舊金山市長羅偉揭幕

舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動。（記者王子涵╱攝影）

海灣女足俱樂部（Bay FC）15日在舊金山 第11區的Crocker Amazon遊樂場，與市長羅偉（Daniel Lurie）、市議員華頌善、陳小焱等，共同揭幕了灣區首座Bay FC主題迷你足球 場。

迷你足球場由俱樂部主要投資 方Sixth Street建設，並得到美國足球基金會的支持。足球場採用俱樂部經典「灣藍」與「霧灰」的配色，中央印有醒目的Bay FC標誌。該設施面向公眾開放，採取先到先得的使用模式，並遵守公園的正常開放時間。

舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動。（記者王子涵╱攝影）

羅偉在揭幕儀式上說：「身為兩個孩子的父親，我經常參加兒子的比賽，也是女兒芭蕾舞課的常客。我很高興看到這個迷你足球場的建成，這是合作夥伴齊心協力達成的成果，是城市對最年輕的一代的重要投資。」

Bay FC首席執行官斯圖爾特（Brady Stewart）表示，為社區提供運動機會，並對社區產生積極影響，是他們的核心使命。期待通過這座迷你足球場，激勵更多青少年走向戶外，積極參與體育活動。

陳小焱表示，第11區擁有全市最多的14歲以下兒童及家庭，但缺乏足夠的公共娛樂空間。這座迷你足球場的啟用為當地家庭和青少年帶來了更多的運動機會。

華頌善說：「運動不僅促進身體健康，還能讓年輕人在球場上找到第一位導師，甚至結交終生好友。感謝Bay FC為舊金山帶來更多這樣的可能性。」

舊金山公園與娛樂局總經理金斯伯格（Phil Ginsburg）表示，舊金山是青少年足球的熱土，目前有超過400支女子足球隊及6000名女球員參與社區足球運動。隨著新迷你足球場的啟用，Bay FC展現了其致力於社區建設與體育推廣的承諾，為灣區居民帶來了更豐富的運動與娛樂資源。