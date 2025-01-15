「因應緊張的一年」 Meta將裁5%績效最差員工

Meta執行長查克柏格14日宣布，公司將裁員5%，並以表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

根據CNBC報導，Meta執行長查克柏格 14日宣布，公司將裁員 5%，並以表現最差的員工為主要裁員目標。根據估算，受到影響的人數最高恐達3600人。這也是Meta自從2022年、2023年裁員25%、2.1萬人後，最大規模的裁員行動。

根據CNBC引用查克柏格發布的公司內部備忘錄指出，Meta正在致力於建立一些世界上最重要的技術，人工智慧以及智慧眼鏡作為下一個運算平台和社群媒體的未來，2025年將是緊張的一年，他想確保Meta團隊擁有最優秀的人才。

查克柏格指出，他決定提高績效管理的標準，並淘汰績效低落的員工，Meta通常會在一年內淘汰那些沒有達到預期的人員，但現在為了更有效率，將進行更廣泛的裁員行動，目的是在2025年可以找到更適合這些職位的人。

查克柏格指出，Meta將解雇未達到預期目標的員工，而對於那些被解雇的員工，Meta也將提供豐厚的資遣費，受到影響的工作人員，最快將於2月10日收到通知。

根據CNBC報導，Meta最新財報顯示，全集團擁有超過7萬2000名員工，若換算5%績效最差的標準，受影響的員工恐怕達3600人。

不過今年受到政治變局影響，Meta等大公司近期也有不少變革。根據CNBC報導，Meta在當選總統川普 上任前，已進行了多次營運變革會議，目標就是要與川普建立更緊密的聯繫。

另外值得注意的是，查克柏格也曾在1月初宣布Meta將終止第三方事實查核程序，轉而採用馬斯克旗下的X平台所使用的「社群筆記(Community Notes)」模型，個人用戶可以用「社群筆記」模型替貼文提供更多背景訊息。

查克柏格在他的影片上表示，最近選舉感覺像是一個文化轉折點，讓Meta再次將言論放在優先地位，所以Meta將回歸本源，專注於減少錯誤、簡化政策、恢復平台上的言論自由。

針對Meta開始的轉變，華裔工程師私下說，的確裁員訊息使得全公司的員工人心惶惶，但支持查克柏格對於平台政策的轉變，言論自由才是社群平台的核心，相信政策逐漸會朝向更好的方向前進，也能替全球的社群平台帶來更好的使用感受。