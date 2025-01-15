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羅偉上任後首提案 盼解決芬太尼、遊民等社會問題

編譯廖宜怡／綜合報導
羅偉提出上任後首項提案，要求允許市長辦公室向私人實體和組織募款以解決芬太尼、遊民和公共安全問題。（美聯社）
羅偉提出上任後首項提案，要求允許市長辦公室向私人實體和組織募款以解決芬太尼、遊民和公共安全問題。（美聯社）

舊金山新任市長羅偉(Daniel Lurie)14日提出上任後第一項法案，計畫從該市富人口袋中掏錢出來幫助解決舊金山嚴重的社會問題。

新聞網站「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導，羅偉這項提案嘗試放寬城市法規，允許市長辦公室向「各種私人實體和組織」募款，來解決舊金山芬太尼危機、遊民和公共安全等嚴重問題。

這項提案的重點在於簽定解決毒品、遊民、精神健康需求和公共安全等問題的合約，例如批准資金購買物業設立新遊民收容所、聘請非營利醫療組織提供免費檢查服務，或是雇用非武裝大使在田德隆區巡邏。

為了加速通過這項提案，提案已於同日呈交舊金山議會。羅偉呼籲議會放棄審批上述合約的權力，希望提案能在六個月內生效。

羅偉在提案中寫道：「市政府希望嘗試創新的解決方案，以便更有效、更快速地解決這些危機。」然而，長期存在的繁文縟節往往阻礙了快速進展，他打算「加快市府應對這些挑戰的速度，同時擴大整個城市面對這些挑戰的能力」。

「舊金山標準」表示，羅偉的提案象徵著市府與議會之間合作的「開場白」，也是羅偉在就職演說中承諾的市長和議會之間「新合作時代」的初步測試。

華裔市議員陳詩敏說：「我願意向羅偉市長提供必要的立法工具來應付芬太尼危機，但不會以犧牲立法部門的制衡為代價。」

不過，市議員馬百樂(Bilal Mahmood)、殷嘉立(Joel Engardio)、李爾德(Danny Sauter)和麥德誠(Matt Dorsey)已表達對羅偉這項提案的支持。其他市議員則表示，在了解更多訊息前不會發表意見。

「舊金山標準」指出，羅偉要求議會放棄審批合約的權力，可能產生市府一些部門在沒有經過公平招標過程就授予合約的問題。最鮮明的例子正是前公務局(Department of Public Works)局長努魯(Mohammed Nuru)的受賄案。

羅偉 舊金山 遊民

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