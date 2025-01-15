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梅西百貨將關北加州4店 影響近280員工

編譯組／綜合報導
梅西百貨將關閉北加州四家門店，裁員近280人。示意圖。（取自Pexels）
梅西百貨將關閉北加州四家門店，裁員近280人。示意圖。（取自Pexels）

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，梅西百貨公司(Macy′s)上周宣布在北加州的四家門店永久性關閉，因為該零售商決定將重點轉向利潤更高的地區。此舉將導致近280名員工被解雇。

梅西百貨9日為受影響的門店發布了「員工調整和再培訓通知」(Worker Adjustment and Retraining Notification)，表明有多少人將因關閉門店而失去工作。

灣區，阿拉米達縣紐華克市NewPark Mall的梅西百貨將關閉，影響到94名員工。在馬連縣，位於柯德麥迪拉(Corte Madera)的梅西百貨將關閉，53名員工將失去工作。

此外，沙加緬度縣(Sacramento County)的兩家門店也將關閉：沙加緬度K街414號的梅西百貨將裁員71人。而柑橘崗(Citrus Heights) Sunrise Mall的門店也將關閉，61名員工將受到影響。

此舉是梅西百貨在全國範圍內關閉數十家業績不佳門店的努力的一部分，目標是將其工作重心轉移到銷售更強勁的地方。

梅西百貨公司首席執行長斯普林(Tony Spring)說：「關閉任何一家門店都絕非易事。但作為『大膽新篇章』戰略的一部分，我們正在關閉效益不佳的梅西百貨門店，以便集中資源，優先投資於我們的前沿門店。」

關閉門店的決定反映了消費者習慣的變化，愈來愈多的購物者傾向於電子商務和小型門店。梅西百貨表示，公司正在調整零售戰略，優先考慮符合這些趨勢的地點。

在北加州關閉門店之前，梅西百貨已關閉了灣區的幾家門店，其中包括位於聖利安住的Bayfair Center門店，該門店已於2024年3月關閉。

梅西百貨位於舊金山聯合廣場(Union Square)的旗艦店也計畫關閉，但在為這一占地70萬平方呎的物業找到買家之前，該店仍將繼續營業。

梅西百貨 加州 灣區

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