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屋崙困境加劇 東灣逾1／4辦公室空置 市中心大樓價格暴跌

編譯組／綜合報導
價值下滑、空置率上升。屋崙市中心超過四分之一的辦公室大樓空置。（取自Pexels）
價值下滑、空置率上升。屋崙市中心超過四分之一的辦公室大樓空置。（取自Pexels）

據信使報（Mercury News）報導，一份新報告顯示，屋崙辦公室大樓市場在2024年底大幅疲軟，受困於市中心空置率上升和城市辦公室大樓價值下滑。

根據商業房地產公司Colliers發布的報告，東灣城市核心地區有超過四分之一的辦公空間空置，或被不想租用的租戶轉租。

在2024年第四季度，屋崙市中心的辦公室大樓空置率為26.9%。Colliers報告稱，2024年第三季度，空置率為23.8%。

不僅僅是屋崙市中心，沿880號州際公路北段的整個都會區都發生了重大變化。

由屋崙、柏克萊、艾姆瑞維爾、阿拉米達和列治文組成的屋崙都會區在2024年第四季度的整體空置率為22.8%，這一數字高於第三季度的21.4%。

然而，問題不僅僅在於空置率和轉租率的飆升，該地區辦公室大樓的物業價值也出現了下滑。

位於屋崙東部Hegenberger路的著名辦公室大樓綜合體 The Landing 的命運就是辦公室大樓價值暴跌的一個鮮明例子。

2019 年，在疫情的經濟影響到來之前，房地產公司 Vertical Ventures 為位於Hegenberger路 303 號和 333 號的辦公樓支付了 4060 萬元；但就在五年後的 2024 年 6 月，一家貸款機構沒收了這棟總面積達 19.82 萬平方呎的辦公中心，交易價格為 1475 萬元。

然而，即使是取消贖回權（foreclosure）的價格也太高了，根據2024年11月19日提交給阿拉米達縣記錄員辦公室的文件顯示，新業主支付了1300萬元。這一最終價格比該房產之前的售價低68%。

另一個具有挑戰性的趨勢是，與租戶填補的空間相比，空置的空間要多得多。

屋崙都會區越來越多的辦公空間空置，導致租金走低。

2024年最後三個月，屋崙市區辦公樓的平均租金為每平方呎3.81元，比第三季度下降了1.6%，比去年第四季度下降了7.1%。

儘管在2024年即將結束時出現了不祥的結果，但研究人員認為屋崙地區的辦公樓業主仍有一些希望的空間。

Colliers在其報告中指出：「年末出現了復甦的早期跡象，有跡象表明市場可能正在接近周期的底部。隨著2020年前的租約不斷到期，人們對2025年的市場穩定持續抱有樂觀的態度。」

價值下滑、空置率上升。屋崙市中心超過四分之一的辦公室大樓空置。示意圖。(本報檔案...
價值下滑、空置率上升。屋崙市中心超過四分之一的辦公室大樓空置。示意圖。(本報檔案照)

屋崙 租金 房地產

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