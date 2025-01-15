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瞄準老人…祈福黨詐騙逾37萬 犯案者多為華人

記者王子涵／舊金山報導
「祈福騙局」嫌疑人照片。（警局提供）
「祈福騙局」嫌疑人照片。（警局提供）

舊金山警局（SFPD）近日警告華裔社區警惕「祈福騙局」（Blessing Scams），該騙局自去年11月起至今年1月，已導致居民損失約37.4萬元現金及財物。受害者多為老年人，案件主要集中在節日及農曆新年前後。

警局發表聲明，祈福騙局的作案人會使用中文與受害者交流，聲稱能夠幫助其家人解除詛咒或疾病。他們要求受害者將現金和貴重物品放入袋子中進行「祈福」。隨後，作案人用其他物品掉包，並告訴受害者在幾天後再打開袋子以讓「祈福」生效。等受害者發現上當時，騙子早已消失無蹤。

警方已報告了至少七起相關案件，時間跨度從去年11月至今年1月，地點包括華人聚集的灣景區、華埠、列治文區、Ingleside和Taraval區，損失金額從7000元至9萬元不等，受害者年齡在69歲至79歲不等。

「這些針對弱勢社區成員的犯罪行為令人無法容忍，」舊金山警長史考特（Bill Scott）說，「我們正在努力追查嫌犯，並敦促社區成員保持警惕，防止這類騙局發生。」

市長羅偉（Daniel Lurie）也發表聲明，呼籲社區警惕：「每年都有壞人利用弱勢群體，造成大量金錢損失。我們必須提高警惕，識別騙局並報告可疑行為。」

地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）則強調，這類騙局不僅剝奪了受害者的錢財，還令其蒙羞。「地檢處將繼續與警方合作，加強公眾教育，並毫不猶豫地起訴這些案件。」

警局稱正在與社區夥伴合作，透過雙語警員的安全講座，發放印有防騙信息的購物袋，以及製作教育視頻以提高警惕。此外，警局與地檢處還定期在社區中心和老人中心進行宣講，分享以下防範措施：對陌生人保持警惕，不要輕信他們的話；不要跟隨陌生人前往任何地方，也不要讓陌生人觸碰自己；不要在陌生人陪同下取款或將其帶回家；若陌生人要求金錢，請提高警覺。

警局表示，當居民致電警局尋求幫助時，可以用簡單的英語表明希望得到的語言服務，粵語、國語、台山話都能夠對接到相應的雙語警員。

「祈福騙局」嫌疑人照片。（警局提供）
「祈福騙局」嫌疑人照片。（警局提供）
「祈福騙局」嫌疑人照片。（警局提供）
「祈福騙局」嫌疑人照片。（警局提供）

舊金山 華埠 老人中心

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