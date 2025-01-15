舊金山消防局：設備完善足應對火災 具備保護市民能力

舊金山消防栓檢查情況安全報告：消防基礎設施完善，應對火災風險能力強。（記者李怡／攝影）

洛杉磯 地區山火 肆虐，導致居民區大規模疏散並造成嚴重破壞，舊金山 的消防安全問題也成為居民關注的焦點。記者15日特別走訪舊金山消防局。舊金山消防局（SFFD）強調，所有消防設備均已檢查完好，並且在運行中保持最佳狀態，城市的消防基礎設施和應急能力已做好充分準備，能有效應對任何可能的火災威脅。

舊金山消防局目前運營著44個消防站，包括三個位於舊金山國際機場的專用消防站，以確保全市各區域的快速響應能力。消防局媒體發言人Mariano Elias中尉表示，所有消防設備均已檢查完好，並且在運行中保持最佳狀態。

舊金山的一大特色是其輔助供水系統，該系統起源於1906年地震後的災後重建經驗，是城市火災防控的核心。這套系統包括高壓和低壓消防栓、儲水池以及一艘專用消防船，可直接從舊金山灣抽水並將水泵送到城市街道。該輔助系統定期進行維護檢查，最近一次全面檢測顯示，所有消防栓均可正常使用，水壓穩定，供水能力可靠。

發言人強調，輔助供水系統是舊金山消防設施的堅實後盾，即使在最極端的情況下，該系統也能提供穩定的水源支持，確保應對大規模火災的能力。

舊金山消防局的隊伍分布在全市每個社區，確保在任何火災發生時能以最快速度到達現場。消防局表示，目前所有消防員和設備均處於高度戒備狀態，隨時可以執行任務。

除了常規消防設施，舊金山還擁有針對特殊情況的高效應急能力。以應對山火為例，消防局已針對城市邊緣和高風險地區進行風險評估，並定期組織模擬演練，測試多個部門協作的應急反應效率。

針對洛杉磯山火引發的居民焦慮，SFFD特別呼籲市民保持冷靜，並強調舊金山目前沒有受到直接威脅。此次消防設施現況發布，也希望緩解居民不安情緒，同時提醒大家做好基本的防災準備，包括定期檢查家中的火災探測器和熟悉緊急疏散路線。

消防局強調，他們的首要任務是保護市民的生命和財產，並呼籲居民在發現任何火災隱患時立即撥打滅火救助電話：628-223-9255。

舊金山消防局的消防栓檢查和輔助供水系統運行狀態均顯示，該城市具備應對火災的堅實基礎設施和高效應急能力。在保持警惕的同時，SFFD將繼續致力於保護市民安全，確保城市的火災風險處於可控範圍內。