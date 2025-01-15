武裝警察巡邏…JPMorgan醫療峰會 安保森嚴受熱議

會場內外高度戒備的安保成為與會者熱議的話題。（記者王子涵／攝影）

一年一度的J.P. Morgan醫療峰會周一在舊金山 聯合廣場的威斯汀聖弗朗西斯酒店開幕，作為全球醫療領域最具影響力的盛會之一，會議已經來到第43屆；與往年最大的不同是，會場內外高度戒備的安保成為與會者熱議的話題。

「安保人員無處不在，不僅僅在入口處，酒店內部也有武裝警察巡邏，真讓人吃驚，」連續多年參加會議的醫療高管兼投資人辛格爾（Pankaj Singhal）說，「我以前從未見過酒店內有武裝警察。」

安保升級是考慮到去年12月聯合健康集團（UnitedHealthcare）首席執行官湯普森（Brian Thompson）在紐約遭槍擊身亡事件所带来的影響。舊金山警方表示，為確保為期四天的會議安全，已取消部分警員的休假，並與聯邦和州級執法機構合作，全面加強安保措施。

酒店外設置了金屬護欄，入口由私人保安檢查證件，街道兩側也有警員聚集。儘管如此，包括信諾保險 （Cigna）、Centene醫療集團、和華格林（Walgreens）在內的11家大型連鎖藥企因擔心安全問題退出了此次會議。一些與會者也採取額外預防措施，例如保健科技公司Bausch & Lomb的首席執行長桑德斯 （Brent Saunders）選擇乘車在各活動間通勤，而非步行。

儘管如此，舊金山警局聲明未發現實際威脅。但湯普森遇刺著實讓一些公司對高管的安保問題更加重視，有些董事會甚至要求提供額外保護。

生物科技公司首席執行官胡伊斯曼（Gjalt Huisman）坦言，自己十多年的參會經歷中，從未像今年一樣對個人安全有所擔憂。

非暴力抗議活動同時在聯合廣場舉行，由工會和醫療工作者組織的抗議活動批評會議的贊助商和保險行業是「醫療危機的根源」。

與抗議形成對比的是，會議內部的樂觀情緒。多家大型製藥公司，包括強生和賽諾菲，首日宣布多筆交易，業界期待2023年的增長勢頭能在新的一年延續。

「去年被認為是醫療行業的低谷，但今年的會議明顯充滿了樂觀情緒。」生物醫藥行業貿易協會MassBio對外事務負責人賀德（Matthew Hurd）表示。