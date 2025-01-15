英文版「美猴王」 秋季舊金山歌劇院上演

舊金山歌劇院在今年秋季將再次推出，以中國文學經典為背景的全新英文歌劇「美猴王」（The Monkey King）。（舊金山歌劇院提供）

繼引進英文歌劇 「紅樓夢」大獲成功後，舊金山 歌劇院（SF Opera）在今年秋季將再次推出，以中國文學經典為背景的全新英文歌劇「美猴王」（The Monkey King）。

該劇由華裔 作曲家黃若（Huang Ruo）與華裔劇作家黃哲倫（David Henry Hwang）共同創作。

舊金山歌劇院曾在2016年和2022年兩度上映紅樓夢，六場演出的上座率均超過97%，是舊金山歌劇院最成功的歌劇製作之一。

美猴王取材於中國四大名著之一「西遊記」中的一個故事，講述主角孫悟空為追求長生不老而攪亂天庭的故事。該劇的製作得到明尼蘇達州華裔文化基金會的支持。

美猴王製作團隊中還包括有曾執導「我的鄰居龍貓」的Diane Paulus，舞台設計與木偶操控則由Basil Twist負責。「美猴王」仍將以中英文混合的形式，繼續製作團隊自2016年探索中國文學傳統歌劇化的旅程。

華人孟繼科學習美聲唱法超過10年。他表示，美猴王的形象對於西方世界並不陌生。華人年輕一代也是深受西遊記故事的影響。86年版的西遊記電視劇是幾代人兒時的美好回憶，其音樂旋律也和故事貫穿其中，他十分期待此次美猴王英文歌劇中的創作。