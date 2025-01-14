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鄭傑夫妻溫和派團體合併 羅偉保持距離

編譯林思牧╱綜合報導
新市長羅偉已表示不想跟鄭傑（圖）或與其相關的組織有關連。（取自LinkedIn）
新市長羅偉已表示不想跟鄭傑（圖）或與其相關的組織有關連。（取自LinkedIn）

舊金山兩個相關的溫和派權益團體，在去年11月的選舉中遭受挫敗。這兩個團體如今宣布合併，但新市長羅偉已公開宣告與之保持距離。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，Neighbors for a Better San Francisco組織和TogetherSF組織的領導人是一對夫妻，兩個組織10日宣布將合併為一，此後專注於公共安全、教育、公民參與和推廣「常識性政策和解決方案」。

這兩個團體的合併，發生在他們籌集並花費數百萬元用於一項未成功的D提案（Proposition D）之後。該提案旨在透過削減市政府監督委員會的數量，並賦予市長更多權力來聘用和解雇部門負責人以改革市政廳。選民以13個百分點的差距否決了該提案，但通過了一項不如D提案那麼激進的競爭提案。

Neighbors for a Better San Francisco執行總監鄭傑(Jay Cheng)將繼續領導合併後的組織。他表示，合併與Prop D的挫敗無關。相反，他視之為加強兩個具有共同目標的組織的團結，兩個團體有很多重疊之處，並且在過去合作得很好。

Neighbors for a Better San Francisco和TogetherSF是近年來在舊金山湧現的一批溫和壓力團體中的兩個。據舊金山標準（San Francisco Standard）報導，鄭傑的倡議很可能會被新市長羅偉置若罔聞，羅偉已明確表示不想與鄭傑或任何與他有關的團體合作。

紀事報先前報導，羅偉的決定源於鄭傑與多起所謂的道德違規行為有關，其中包括他與另一位市長候選人麥法恩（Mark Farrell）的競選活動進行不當協調。鄭傑否認有任何不當行為。

儘管羅偉想保持距離，但鄭傑對新市長仍保持樂觀態度。鄭傑表示，很樂意支持羅偉市長的領導。未來舊金山面臨很多工作，新的組織希望成為其中的一部分。

上述兩個組織都與億萬富翁支持者有關聯：投資家奧伯恩多夫（Bill Oberndorf）是Neighbors的董事會主席，風險投資家莫里茨（Michael Moritz）則是TogetherSF的共同創始人。

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