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支援洛杉磯滅火 灣區各縣動起來 派遣人車、無人機

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
灣區增援消防隊保護寶馬山山火肆虐地區的公寓。（聖馬刁縣政府提供）
灣區增援消防隊保護寶馬山山火肆虐地區的公寓。（聖馬刁縣政府提供）

灣區各縣繼續支援洛杉磯大火受災地區。聖馬刁縣日前發布消息，稱該縣已經派遣超過150人，20輛消防車和1架無人機，趕赴山火肆虐的洛杉磯縣協助滅火。

聖馬刁縣議長賈力輝（David Canepa)表示：「這是史無前例的緊急狀況，山火失控的時候，我們在南加的鄰居需要我們盡可能多的幫助。我感激我們的消防隊員，不論是我們自己後院還是百哩或是千哩之外，他們都奔向危險而去。」

駐防聖馬刁縣沿海地區的加州消防聖馬刁╱聖塔克魯茲分隊（CZU)出動山火消防車快速行動組和眾多其他專業行動組，共計88人增援洛杉磯。

CZU發言人茱麗葉（Cecile Juliette)援引前線消防員的話表示：「情勢非常嚴峻。山火現場的風非常大，但我們很高興可以幫助這些社區和支持加州。我們支援的這些社區過，去也曾經支援過我們。」

此外，還有來自10個地方消防隊的大約80名消防隊員和18輛消防車，以及協助空中行動的無人機奔赴南加。

聖馬刁縣中縣（Central County)消防大隊長莫非（Pat Murphy)表示：「第一隻快速行動組7日晚上8時接到命令，10市出發，在早上的簡報會之前就趕到了洛杉磯。」行動組趕到後立刻在寶馬山野火（Palisades Fire）地帶執勤24小時。中縣包括灣區的柏林甘、希爾斯堡及密爾布瑞等地。

聖塔克拉拉縣消防局通過社媒平台發布消息稱，已經整合來自薩拉度加市消防隊和西谷消防隊的力量，加入來自聖荷西、山景城及桑尼維爾市的消防車隊，奔赴南加巴沙迪那市的伊頓山火現場救援。來自庫比蒂諾市的消防車隊，則加入巴洛阿圖、桑尼維爾和密爾比達以及吉爾洛等市的聯合車隊，前往寶馬山山火現場。

聖塔克拉拉市政府通過社媒平台發布消息稱，聖市90號消防車，被派遣到巴沙迪那市玫瑰碗體育場附近地區協助滅火掃尾行動。但接下來的強風和乾燥天氣，依然威脅著很多家庭。聖塔克拉拉市97號消防車自到達火災現場已經不間斷工作超過36小時。前線人員報告：「非常疲勞，很想吃上熱飯和沖個澡。」但還沒有空休息，他們就又接到了一個新的24小時任務。

來自聖塔克拉拉市消防隊的人員在玫瑰碗附近滅火。（取自聖塔克拉拉市消防社媒平台）
來自聖塔克拉拉市消防隊的人員在玫瑰碗附近滅火。（取自聖塔克拉拉市消防社媒平台）

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