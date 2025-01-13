山火實時訊息APP Watch Duty下載量劇增 取代ChatGPT

Watch Duty應用依賴義工輪班嚴密監控洛杉磯地區火情。(記者徐蓓蓓／翻攝）

據「舊金山 標準」（San Francisco Standard）報導，南加 肆虐的山火 目前已經迫使超過10萬人逃離家園。於此同時，一款灣區機構開發的山火實時訊息手機應用下載量劇增。

這款叫做Watch Duty的手機應用，是由總部在聖塔羅沙的非營利機構「Sherwood Forestry Service」開發，可以實時追蹤火災險情和滅火行動。上周三一早，這款應用已經取代ChatGPT，成為蘋果應用商店的第一免費應用。

據悉，這款應用截止2024年底有720萬年度活躍用戶。但自上周二洛杉磯地區山火延燒之後，已經新增了140萬新用戶。

Sherwood Forestry Service公司的執行長米爾斯（John Mills)對媒體表示：「科技人都執迷於登上火星和讓人工智慧機器人來畫畫。我卻對時間和生命著迷。」

3年前Watch Duty應用初次發布的時候，該公司還是一個只有15個僱員和大概200名義工的非營利機構。但它很快變成居民、消防隊員、城市官員和記者的首選工具。南加居民還在社媒上誇讚應用報警及時，還可以遠程監控家宅和鄰里社區。

2024年一年，這款應用記錄了22個州超9000起山火。它主要依賴現職和退役消防員，派遣隊員和急救人員自發追蹤無線電報告、分析國家氣象局天氣數據以及其他渠道的獸醫信息，再向有風險的用戶發出警訊。

米爾斯表示，維護這個應用的義工都會輪班睡覺。還有一位從澳洲登錄，就是為了不間斷的監控洛杉磯的火情。

米爾斯在舊金山生活了16年後，後搬家到北加州蘇諾瑪縣一處山火地帶的農場。2020年，他鄰居的農場著火，米爾斯卻沒有收到警報。他因此決心利用自己軟體工程師的能力開發一款「擴音器」應用來收集、確認和散播山火資訊。此前，很多山火地帶的居民除了依賴未經證實和時有謬誤的社媒資訊並無他法。