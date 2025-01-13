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灣區3.7級地震 羅偉強調防災準備至關重要

記者李怡／舊金山報導
灣區周日發生3.7級地震，市長羅偉強調防災準備至關重要。（記者李怡／攝影）
灣區周日發生3.7級地震，市長羅偉強調防災準備至關重要。（記者李怡／攝影）

灣區12日（周日）上午發生芮氏強度3.7地震。震中位於北灣康科德（Concord）附近，給當地居民帶來短暫震動。根據美國地質調查局（USGS）的消息，這次地震於上午8時49分發生，震源深度約為14公里，靠近6th街與The Alameda的交叉口。

此次地震是發生在繼上周五舊金山動物園附近的一系列地震之後。地震最初測量為芮氏強度3.9，後被修正為3.7。雖然目前尚無人員傷亡或財產損失的報告，但灣區捷運（BART）系統因進行安全檢查導致全線延誤約20分鐘，隨後恢復正常運營。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明，重申城市對自然災害的應對能力和準備工作。他表示：「我承諾將舊金山居民的安全作為首要任務。最近發生的地震再次提醒市政人員行動起來，城市的應急人員已迅速出動，檢查全市的安全情況，確保居民得到保護。」

羅偉表示，在周五地震發生的120秒內，他便與應急管理局局長通了電話，讓市政府與警察局、消防局和應急管理部門合作，討論用最佳方法應對自然災害。他呼籲居民保持警覺，了解如何在地震中保護自己及家人。

他說，這次地震再次提醒民眾，灣區位於地震活躍區域，防災準備至關重要。並呼籲居民隨時檢查應急物資，並制定清晰的避險計畫以應對未來可能的地震事件。

地震發生時，不少居民表示感受到明顯的震動。住在康科德附近的居民費舍爾（Mary Fisher）表示：「我當時正在廚房，突然感覺地板晃了一下，餐具架上的杯子也發出叮噹聲，還以為是風太大了，後來才知道是地震。」

位於屋崙的金恩（Robert King）則說：「我剛起床，感覺床輕微晃動了一下。幸好時間很短，沒有發生更大的震動。」

社交媒體上也湧現了大量居民的反應。一些人開玩笑說這是「周日早晨的鬧鐘」。還有人表，示地震是在提醒民眾檢查應急用品是否準備妥當。

灣區周日發生3.7級地震。市長羅偉強調防災準備至關重要。（記者李怡／攝影）
灣區周日發生3.7級地震。市長羅偉強調防災準備至關重要。（記者李怡／攝影）

地震 灣區 舊金山

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