政局變化 舊金山動物園迎熊貓有變數

舊金山動物園園長不確定大熊貓計畫是否會實現。（電視新聞截圖）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，鑑於美國國內和當地不斷變化的政治局勢，舊金山動物園 從中國引進一對大熊貓的計畫，如今前景未卜。

動物園園長皮特森（Tanya Peterson）接受「紀事報」採訪時強調，大熊貓計畫需舊金山新市長羅偉 （Daniel Lurie）的支持；川普（Donald Trump）的勝利使她的設想變得更加複雜，因為他與中國的關係並不穩定。另外，動物園一位主要捐贈人、房地產開發商麥克內利斯（John McNellis）說，在動物園改變優先事項之前，他和妻子不會向動物園捐款，因為他不同意在熊貓專案上花費2500萬元。

十年來，皮特森一直致力於將大熊貓引入動物園，她希望可以受到舊金山華裔社區的歡迎，帶來新的捐贈者，並幫助保護這一瀕危物種。今年4月，前市長布里德（London Breed）前往中國，並與中國簽署了接收大熊貓的臨時協議，回國後大肆宣揚大熊貓對經濟的推動作用，這讓她的希望更加接近現實。但布里德競選市長連任失敗。

人們對熊貓計畫的反應不一。一些人對其促進旅遊業的潛力感到興奮，批評者則擔心「高調的動物」會占用動物園的資源和注意力。

上個月，羅偉在一份聲明中告訴「紀事報」，他是大熊貓的 「忠實支持者」，但他仍在「評估實現這一機遇所需的條件」。

皮特森曾表示，動物園需私人捐贈者提供近2000萬元資金，用來修建大熊貓圍欄。根據「紀事報」獲得的內部文件草案，動物園預計花費800萬元來翻新目前飼養獅子的大熊貓展區，1000萬元用來向中國支付費用，700萬元用在未來十年照顧大熊貓。

皮特森還在尋求為其他四個項目各籌集約300萬元：一個新的美洲虎棲息地、一個新的獅子展區、正在擴建的馬達加斯加動物中心以及動物園地面和花園的升級改造。

皮特森說，大熊貓計畫和修復動物園並不相互排斥。自她2008年上任以來，動物園已投入4000萬元進行基本建設改造，但她也承認，一些遊客設施需要更新。

皮特森說，即便她無法成功將熊貓帶到這座城市，她的工作也是值得的。