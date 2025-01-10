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華埠熱鬧迎新市長羅偉 放萬響炮、擺800人宴

記者王子涵／舊金山報導
東主Bill Lee（左二）與羅偉（右一）共同點燃萬響爆竹，伴隨著的還有舞龍舞獅的鑼鼓聲。（記者王子涵／攝影）
東主Bill Lee（左二）與羅偉（右一）共同點燃萬響爆竹，伴隨著的還有舞龍舞獅的鑼鼓聲。（記者王子涵／攝影）

9日是舊金山華埠自疫情後最熱鬧的一天，華裔社區以最高規格的禮遇迎接舊金山當選市長羅偉（Daniel Lurie）。800多位賓客在康年海鮮酒家擺宴慶祝，東主Bill Lee與羅偉共同點燃萬響爆竹，伴隨著的還有舞龍舞獅的鑼鼓聲。餐館外的都板街（Grant Avenue）進行著一年一度的華埠夜市，數千人湧入華埠，參加華裔知名電子音樂製作人ZHU的音樂表演。

將華埠作為上任慶典日的終點站，是這位新任市長對華裔社區、華裔選民的承諾和重視，而從每一位社區領袖的臉上也不難看出，他們獲得的喜悅不亞於一位華人市長上任。

「若華埠發展得好，全舊金山市都會過的好。」羅偉曾表示。

電影影星陳沖、美籍日裔花式滑冰運動員山口（Kristi Yamaguchi）、華裔名廚甄文達等也特邀現身宴會現場。

羅偉發表短暫的講話，表示這一天是舊金山全新的開始，問責制和服務的時代將改變城市的未來。

羅偉隨後馬不停蹄前往華埠夜市的主舞台，該活動由美化華埠行動委員會（Be Chinatown）與市長就職委員會共同主辦，其中便吸引了曾獲得格萊美獎提名的華裔頂級電子音樂人ZHU。

羅偉也脫去西裝外套，在舞台上與數千民眾隨著音樂舞蹈。

華人Sherry表示，從來沒有和「市長」一起蹦迪。羅偉沒有官員的架子，能「與民同樂」，是獲得許多年輕人支持的原因。她強調，很久沒有看到華埠能有如此的熱鬧，成為城市夜生活的目的地。

「我十分期待羅偉在未來給華埠帶來的積極改變。」Sherry說。

羅偉表示，這是舊金山全新的開始，問責制和服務的時代將改變城市的未來。（記者王子涵...
羅偉表示，這是舊金山全新的開始，問責制和服務的時代將改變城市的未來。（記者王子涵／攝影）
華裔社區以最高規格的禮遇迎接舊金山當選市長羅偉。（記者王子涵／攝影）
華裔社區以最高規格的禮遇迎接舊金山當選市長羅偉。（記者王子涵／攝影）

華埠 羅偉 華裔

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