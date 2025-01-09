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巨型裸女雕塑2月起在聯合廣場展出 商圈復甦添助力

記者王子涵／舊金山報導
一座48呎高的裸體女性雕像，將成為新的促進聯合廣場商圈復甦的標誌。（R-Evolution提供）
一座48呎高的裸體女性雕像，將成為新的促進聯合廣場商圈復甦的標誌。（R-Evolution提供）

舊金山聯合廣場自疫情後陷入長時間低迷的零售業困境，一座48呎高的裸體女性雕像將成為新的促進商圈復甦的標誌。

名為「R-Evolution」雕塑作品創作者，是來自灣區拍達路瑪（Petaluma）的藝術家科克倫（Marco Cochrane），預計於2月初在聯合廣場亮相，並展出至5月。該雕塑首次亮相於2015年的火人節，呈現一位自信站立的裸體女性，雙臂伸展，手掌攤開。雕塑由鋼條和鋼管製成，外覆不鏽鋼網。

舊金山藝術委員會聲明，這座雕塑旨在「挑戰觀者對女性身體的刻板印象，因被用於權力與控制而衍生出的性吸引力，直視人類本身」。雕塑於今年8月獲批准安裝於廣場中央的杜威紀念碑附近。科克倫以加州歌手、舞者及模特索利斯（Deja Solis）為原型創作了「R-Evolution」。此雕塑是他名為「極樂計畫」（The Bliss Project）系列的第三件作品，該系列旨在緩解圍繞女性裸體的緊張情緒。

出生於義大利並在柏克萊長大的藝術家曾表示，2007年首次參加火人節的體驗為該系列作品帶來了靈感。「我注意到女性幾乎裸體地在營地周圍行走，但幾乎沒有人在意」。他在一段介紹作品的影片中說道：「我的母親是一名女權主義者，她將女性能量帶入世界的責任傳承給了我。」

自從火人節亮相以來，這座雕塑已經巡展於拍達路瑪、拉斯維加斯，以及邁阿密海灘。根據科克倫的官網，該作品目前可供出售或租賃。

安裝這座重達1萬3000磅的雕塑及其1萬6000磅的鋼錨板，將需要數天時間，該公共藝術項目的資金將由聯合廣場聯盟、Building 180，以及Sijbrandij基金會贊助。本地居民可能會認出科克倫的風格，因為他在14街中央高速公路上方還有另一座裸體女性的雕塑。

聯合廣場聯盟首席執行官羅德里格斯（Marisa Rodriguez）曾表示，希望R-Evolution能成為「一個積極的對話開端」，並「慶祝女性形體的力量與美麗。」

面臨困境的聯合廣場商圈一直寄希望於藝術與零售快閃店來恢復活力。近期，幾項藝術裝置已在Powell街展出，一名屋崙時尚設計師也在12月接管了一個空置店面。同時，舊金山市計畫啟動一項耗資600萬元的鮑威爾街改造工程，包括擴建人行道與安裝一座大型燈飾。

聯合廣場聯盟將於2月6日舉行R-Evolution的揭幕活動，屆時將提供酒吧、餐車，以及「受火人節啟發」的音樂表演。

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